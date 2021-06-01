Депутаты приняли обновленные правила землепользования и застройки в Барнауле

Виды Барнаула. Нагорный парк Фото: Олег Укладов

Изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула приняли депутаты гордумы на майском заседании. Обновленный документ начнет действовать с 1 сентября 2021 года. Сотни барнаульцев надеялись, что поправки спасут частный сектор от застройки высотками. Но на деле все оказалось не так просто.

700 предложений от барнаульцев

Изменение ПЗЗ – необходимость. За время существования документа федеральные законы существенно обновились, а правила стали несколько от них отставать.

«Правила мы принимали в 2019 году, а сейчас вносим поправки. За эти годы изменилось градостроительное законодательство. И мы должны их привести в соответствии с федеральным законодательством», – пояснила председатель барнаульской гордумы Галина Буевич.

По ее словам, перед тем, как разработать проект изменений, была проведена большая предварительная работа. В том числе и общественные слушания, которые длились около месяца. На них рассматривали вопросы и замечания горожан, председателей ТОСов, специалистов. Всего, по словам Буевич, поступило свыше 700 предложений. И некоторые из них найдут свое отражение в документах.

«Нам понравился ряд предложений. К примеру, есть проблема в городе – точечная застройка. И с этим что-то нужно делать. И была идея прописать четкое требование по площади застройки, что должно находиться на этой территории. Еще один момент – замечание о том, что нельзя рассматривать один проект, будь это строительство дома или парковки, в отрыве от среды. Инициативы от жителей ценны, взяты на вооружение. И, главное, мы с администрацией Барнаула уже наметили шаги, по которым будем двигаться», – заверила Буевич.

Что нового в правилах?

В правилах изменился ряд норм. К примеру, в них появилось новое понятие – «комплексное развитие территории».

«Это позволит в комплексе планировать развитие той или иной территории, детализировать строительство объектов инфраструктуры», – сказала Галина Буевич.

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В документе также прописали, что со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до утверждения документации по планировке, нельзя изменять виды разрешенного использования земельных участков (высотная, малоэтажная застройка и т.д.) и виды объектов капитального строительства (здания и сооружения) на этой площадке, отметил в своем докладе перед депутатами заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Антон Воробьев.

Также по новым правилам сокращаются сроки подготовки документов по планировке территории. Устанавливаются и уточняются сроки процедур при выдаче разрешений.

Еще один блок вопросов связан с выделением зон. Как отметила Буевич, само зонирование нанесено на Генплане Барнаула. Но как раз правила уточняют, что в этих территориях может быть расположено.

Список зон с особыми условиями использования территорий (среди них есть водоохранная зона, приаэродромная территория, охранная зона теплосетей и т.д. – прим.ред.) дополнили еще и придорожной полосой автомобильной дороги.

Также прописали, что расстояние между антенно-мачтовых сооружениями объектов связи должно быть не менее 100 метров, а расстояние до домов (или до границ земельных участков, где может размещаться жилая застройка), – не меньше высоты падения этого сооружения.

Резонансная история

По словам Воробьева, во время общественный слушаний власти получили много замечаний и предложений от жителей ТОСов «Матросовский», «Северо-Западный», «Мирный», «Стахановский». И они касаются изменений территориальных зон застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-1) и среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-2) на зону застройки индивидуальным жильем (Ж-4).

«Несмотря на то, что вопрос с Ж-1 и Ж-4 вызвал общественный резонанс, на самом деле ПЗЗ не является документом, который бы регулировал зону и определял высотную или малоэтажную застройку. Как раз этот порядок регламентирует Генплан Барнаула. Так что вернуть зону Ж-4 можно именно через него. Но сначала надо провести общественное обсуждение и консультации со специалистами, организовать работу различных площадок. Сегодня при всем желании мы не могли рассматривать вопрос, связанный с этой проблемой», – пояснила Галина Буевич.

Поэтому эти предложения не были учтены в правилах землепользования и застройки. Но депутаты активно включились в процесс, провели встречи с жителями.

«Поступившие обращения будут направлены разработчикам проекта Генплана для рассмотрения в рамках подготовки указанного документа. Городским бюджетом предусмотрены деньги на внесение изменений в Генплан на 2022 год», – подчеркнул Воробьев.

А пока, если застройщик решит на таком участке что-то построить, то комитет отказать ему не сможет.

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Не все «за»

Справедливоросс Александр Обидин отметил, что вопрос с зонами на самом деле касается тысячи горожан и требует скорейшего решения. А потому их фракция проголосовала против этих поправок.

«Мы готовы поддержать документ тогда, когда он начнет учитывать интересы жителей и защищать их от точечной застройки со всеми вытекающими проблемами. А пока позиция нашей фракции такова: мы не можем поддержать данное решение и голосуем против», – говорит депутат.

Именно эсеры сейчас «качают» тему застройки многоэтажками частного сектора Барнаула. В частности, в микрорайонах Западный, Мирный и Осипенко. В партии уверены: приход застройщиков на эти территории ущемит права живущих там в частных домах людей.

Напомним, весной в Барнауле также утвердили новые правила благоустройства. Они также вступят в силу с 1 сентября 2021 года.