Директор барнаульского зоопарка призвал усилить проверку аттракционов после ЧП с батутом

Сергей Писарев на сессии АКЗС, 27 мая 2021 года Фото: Олег Укладов

Директор Барнаульского зоопарка и парка аттракционов «Лесная сказка», депутат Алтайского Законодательного собрания Сергей Писарев призвал улучшить систему установки и контроля аттракционов-одиночек в Барнауле и Алтайском крае после инцидента с батутом, на котором сильно пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Просто нужно делать все по уму и знать, что на кону безопасность и здоровье детей, а за несоблюдение правил наступит ответственность», – подчеркнул Писарев.

Он рассказал, что в парке «Лесная сказка» есть инженер по безопасности, который следит за тем, чтобы все правила на аттракционах соблюдались.

На одиночных батутах и других подобных объектах никто ничего не проверяет, Ростехнадзор часто просто не знает о таких местах для развлечений, так как предприниматели не обязаны сообщать о них. Бизнесменам хватает лишь разрешения на установку от собственника земли.

«Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не были использованы специальные крепления, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух», – рассказал депутат.

Напомним, что инцидент произошел 30 мая на ул. Попова, 70 Д около ТЦ «Район». Надувной батут перевернулся. Судя по видео с места происшествия, причиной стали оборванные тросы. При этом сперва говорилось, что аттракцион лопнул. В результате пострадали две девочки, они упали на территорию трамвайного депо, которое находится рядом с аттракционом. Детей госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Кстати, владельца батута уже нашли. Он возвращался из рабочей командировки из Краснодарского края. Его задержали в аэропорту Толмачево на 48 часов, пишет «Комсомольская правда». Но уже отпустили.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал проверить аттракционы в регионе.