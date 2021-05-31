Обзор Xiaomi Redmi 9A: бюджетный смартфон на каждый день

Xiaomi Redmi 9A Фото: comfy.ua

«Встречают по одежке…» осталось в далеком прошлом. Теперь на определение статусности влияют гаджеты. Однако стоит ли переплачивать, чтобы получить качественную модель? Оказывается, нет. Магазин смартфонов предлагает уникальный вариант, который обойдется покупателю в сумму меньше 100 евро. Речь идет о двухсимочном Xiaomi Redmi 9A. В тоже время, низкая цена несколько настораживает – производитель явно на чем-то сэкономил.

Общий обзор

Xiaomi Redmi 9A часто становится «добычей» для любителей недорогих, но производительных гаджетов. Внимательное изучение характеристик показывает, что модель стала «урезанной» версией Xiaomi Redmi 9C. Сэкономить удалось на отказе от NFC и замене тройной камеры на одиночную.

Базовые характеристики:

диагональ дисплея – 6,53 дюйма;

камера – 13 МП с разрешением 4 160 х 3 120 пикселей, фронтальная – 5 МП;

разрешение экрана – 1 600 х 720 пикселей;

тип экрана – IPS.

Скептики не упустят возможности напомнить о замене чипсета с относительно медленными характеристиками – Helio G25 и 2 Гб оперативной памяти. Однако это только для европейских версий, китайские модели повышают ОЗУ до 6 Гб. С другой стороны, нельзя упускать из вида огромную батарею на 5 000 мАч. Если учесть низкое разрешение дисплея – 720р, то равных во времени удерживания заряда ему нет найти.

Особенности дизайна

Производитель выбрал для изготовления корпуса пластик. Но не стоит сразу ставить крест на модели. Материал оказался приятным на ощупь, а качество сборки на высоком уровне. Тыльная сторона почти не проваливается, а покрытие корпуса выглядит дороже реальной стоимости смартфона.

Конечно, рассчитывать на безрамочный экран владельцам Xiaomi Redmi 9A не приходится. Несмотря на появление «капли» в верхней части, боковые зазоры остались крупными. Однако, если учесть стоимость модели и рассмотреть аналогичные версии в этом ценовом диапазоне, то «девятый» в числе самых продвинутых. Широкая нижняя рамка сокращает размер дисплея до 81% от всей площади корпуса. Кнопки оказались комфортными для использования, не западают и не хрустят при нажатии.

Программное обеспечение

К сожалению, европейская версия не получила сертификацию DRM L1, что лишает возможности просматривать видео в HD-формате. В целом, за работу Xiaomi Redmi 9A отвечает Android 10, заключенный под фирменную оболочку MIUI 12. Несмотря на простоту программ, в 2020 году была обновлена система контроля безопасности. Интерфейс оказался привычным для владельцев Андроида. В тоже время, здесь можно заметить появление уникальных функций, например, возможности настройки внешнего вида.

Камеры

Тыльная камера оказалась одиночной, но при ярком освещении способна сделать качественные снимки. Конечно, в сравнение с современными многокамерными гаджетами она не идет, но в целом, для своей цены изображение отличное. Недостаточное освещение может обернуться снижением яркости и легкой размытости фотографии.

Фронтальная камера оказалась куда более приспособленной для съемки при плохом освещении. Качество подходит для создания постов в социальных сетях и съемки селфи. Режим «Боке» и портретная съемка позволяют улучшить качество и резкость снимка.

Выводы

Не стоит забывать, что Xiaomi Redmi 9A – абсолютный «бюджетник». При этом в его сильные стороны входит возможность одновременного подключения двух симкарт, есть возможность разблокировки экрана по лицу. К слову, работает она весьма сносно. Сканера отпечатка пальца здесь нет, точно также как и возможности бесконтактной оплаты. Для повседневного использования в качестве основного гаджета «девятый» не будет комфортным, зато как покупка телефона для работы – вариант идеальный.

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