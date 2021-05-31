Обзор Xiaomi Redmi 9A: бюджетный смартфон на каждый день

«Встречают по одежке…» осталось в далеком прошлом. Теперь на определение статусности влияют гаджеты. Однако стоит ли переплачивать, чтобы получить качественную модель? Оказывается, нет. Магазин смартфонов предлагает уникальный вариант, который обойдется покупателю в сумму меньше 100 евро. Речь идет о двухсимочном Xiaomi Redmi 9A. В тоже время, низкая цена несколько настораживает – производитель явно на чем-то сэкономил.
Xiaomi Redmi 9A часто становится «добычей» для любителей недорогих, но производительных гаджетов. Внимательное изучение характеристик показывает, что модель стала «урезанной» версией Xiaomi Redmi 9C. Сэкономить удалось на отказе от NFC и замене тройной камеры на одиночную.
Базовые характеристики:
Скептики не упустят возможности напомнить о замене чипсета с относительно медленными характеристиками – Helio G25 и 2 Гб оперативной памяти. Однако это только для европейских версий, китайские модели повышают ОЗУ до 6 Гб. С другой стороны, нельзя упускать из вида огромную батарею на 5 000 мАч. Если учесть низкое разрешение дисплея – 720р, то равных во времени удерживания заряда ему нет найти.
Производитель выбрал для изготовления корпуса пластик. Но не стоит сразу ставить крест на модели. Материал оказался приятным на ощупь, а качество сборки на высоком уровне. Тыльная сторона почти не проваливается, а покрытие корпуса выглядит дороже реальной стоимости смартфона.
Конечно, рассчитывать на безрамочный экран владельцам Xiaomi Redmi 9A не приходится. Несмотря на появление «капли» в верхней части, боковые зазоры остались крупными. Однако, если учесть стоимость модели и рассмотреть аналогичные версии в этом ценовом диапазоне, то «девятый» в числе самых продвинутых. Широкая нижняя рамка сокращает размер дисплея до 81% от всей площади корпуса. Кнопки оказались комфортными для использования, не западают и не хрустят при нажатии.
К сожалению, европейская версия не получила сертификацию DRM L1, что лишает возможности просматривать видео в HD-формате. В целом, за работу Xiaomi Redmi 9A отвечает Android 10, заключенный под фирменную оболочку MIUI 12. Несмотря на простоту программ, в 2020 году была обновлена система контроля безопасности. Интерфейс оказался привычным для владельцев Андроида. В тоже время, здесь можно заметить появление уникальных функций, например, возможности настройки внешнего вида.
Тыльная камера оказалась одиночной, но при ярком освещении способна сделать качественные снимки. Конечно, в сравнение с современными многокамерными гаджетами она не идет, но в целом, для своей цены изображение отличное. Недостаточное освещение может обернуться снижением яркости и легкой размытости фотографии.
Фронтальная камера оказалась куда более приспособленной для съемки при плохом освещении. Качество подходит для создания постов в социальных сетях и съемки селфи. Режим «Боке» и портретная съемка позволяют улучшить качество и резкость снимка.
Не стоит забывать, что Xiaomi Redmi 9A – абсолютный «бюджетник». При этом в его сильные стороны входит возможность одновременного подключения двух симкарт, есть возможность разблокировки экрана по лицу. К слову, работает она весьма сносно. Сканера отпечатка пальца здесь нет, точно также как и возможности бесконтактной оплаты. Для повседневного использования в качестве основного гаджета «девятый» не будет комфортным, зато как покупка телефона для работы – вариант идеальный.
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