Более 228 тысяч жителей Алтайского края проголосовали на праймериз «Единой России»

Праймериз «Единой России» Фото: Олег Укладов

Около 155 тысяч жителей Алтайского края приняли участие в очном предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое прошло 30 мая в регионе. Об этом сообщает региональный оргкомитет по проведению праймериз.

Более 400 наблюдателей проконтролируют легитимность праймериз «Единой России» в Алтайском крае Новости 30.05.2021 13:12

На участки в этот день пришло 8,61% от общего числа избирателей региона.

Еще более 73 тысяч жителей края (4,08% избирателей) проголосовали дистанционно (это можно был сделать с 24 по 30 мая) на сайте pg.er.ru.

Окончательные результаты партия еще подводит – члены счетных комиссий завершают обработку бюллетеней.

Так что очень скоро станет известно, кто от партии пойдет на выборы в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание 19 сентября 2021 года. Собственно именно для этого ЕР и проводила эту процедуру – выбрать с учетом мнения избирателей наиболее достойные кандидатуры.

В списки партии войдут участники праймериз, которые набрали большинство голосов по конкретных округам и территориальным группам.