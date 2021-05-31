Стало известно, какие травмы получили пострадавшие на барнаульском батуте дети

ЧП с батутом в Барнауле Фото: vk.com/barneos22

Две девочки 2017 года рождения, пострадавшие при опрокидывании батута в Барнауле, находятся в тяжелом состоянии. У них переломы и черепно-мозговые травмы. Об этом «Политсибру» сообщил алтайский минздрав.

«Реанимационные бригады доставили детей в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации, врачи оценивают их состояние, как тяжелое, одна из пострадавших находится на ИВЛ», – отметили в ведомстве.

Ранее говорилось, что одна из девочек в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что ЧП произошло 30 мая на ул. Попова, 70 Д рядом с ТЦ «Район». Там перевернулся надувной батут. Как заметно на кадрах с места происшествия, у аттракциона оборвались тросы. При этом изначально в соцсетях говорили, что батут лопнул.

В результате инцидента пострадали дети трех и четырех лет. Девочки упали на территорию трамвайного депо, почти вплотную к забору, с которым был установлен батут. Причем одна из них, как пишут очевидцы в соцсетях, прямо на рельсы.

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура региона взяла расследование на контроль и проведет собственную проверку.

Кроме того, губернатор края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в крае. Особое указание о помощи детям от главы региона поручил и министр здравоохранения Попов.