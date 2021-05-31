10 жителей Алтайского края с коронавирусом умерло за последние сутки

Коронавирус Фото: фото: Edward Jenner/Pexels

За минувшие сутки умерло 10 больных коронавирусом жителей Алтайского края, у восьми из них причиной смерти был именно ковид. С начала пандемии инфекция унесла жизни 3,2 тысяч зараженных, 2,3 тысяч человек скончались именно от вируса. Об этом 31 мая сообщил оперштаб региона.

За время пандемии в Алтайском крае коронавирусом болело 51,6 тысяч человек, в том числе 59 новых случаев заражения зафиксировано за последние сутки. Справиться с инфекцией за пандемию смогло 46,5 тысяч инфицированных, 54 пациента получили новости о выздоровлении за минувший день.

Сейчас в ковидных госпиталях лечится 482 коронавирусных больных и 141 пациент с пневмонией. Тяжело переносят вирус 143 заразившихся, из них 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

На данный момент в крае остается 319 резервных коек. На дому лечатся два «бессимптомника» и 109 пациентов с пневмонией.

Продолжается и вакцинация населения края от коронавируса. Первую прививку из двух поставили себе 49,5 тысяч человек, 198,7 тысяч жителей края привиты полностью.