Смертельное ДТП с участием автобуса с рабочими произошло в Алтайском крае

Фото с места аварии Фото: 22.mchs.gov.ru

ДТП со смертельным исходом произошло в 7 часов утра 31 мая на 2-м километре автодороги К-04 «Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново» возле поселка Казачий Первомайского района. В аварию попал легковой автомобиль и автобус. Подробности сообщили в МВД и МЧС по Алтайскому краю.

По предварительным данным, мужчина 1997 года рождения на легковой машине Mazda выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Iveco, который перевозил рабочих предприятия «Алтайхлеб».

Водитель легковушки и двое его пассажиров скончались еще до приезда скорой. В пресс-службе МВД уточнили, что восемь пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести, а по информации алтайского МЧС пострадало 11 человек из автобуса. Шестеро из них госпитализированы в Краевую клиническую больницу. У пятерых травмы легкой степени.

На месте работают ГИБДД и МЧС.

Напомним, что на прошлой неделе в Алтайском крае произошло два резонансных ДТП. Так, в смертельную аварию попал алтайский депутат Вадим Смагин, он и его водитель оказались в больнице в тяжелом состоянии. Мужчина за рулем Mitsubishi Outlander (с этим автомобилем столкнулся Land Rover Смагина) и его пассажир скончались еще до приезда медиков.

Кроме того, 25 мая на улице Сухэ-Батора в Барнауле водитель сбил девочку на нерегулируемом переходе. Она получила травмы, но осталась жива.