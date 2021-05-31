Все аттракционы Алтайского края проверят после ЧП с барнаульским батутом

Лопнувший батут в Барнауле Фото: vk.com/barneos22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил заместителя председателя правительства Александра Лукьянова организовать внеплановую проверку аттракционов в регионе. Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники осмотрит все объекты. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также Виктор Томенко поручил министру здравоохранения края Дмитрию Попову помочь двум пострадавшим на батуте детям 2017 года рождения. Сейчас они находятся в горбольнице №1.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела и организовала свою проверку. Кроме сотрудников этих ведомств, на месте работали руководители барнаульской мэрии и администрации Ленинского района.

Напомним, что ЧП произошло днем, 30 мая, на ул. Попова, 70 Д возле ТЦ «Район». Надувной батут перевернулся. На видео с места происшествия заметно, что у него оборвались тросы. Изначально в сети была информация, что аттракцион лопнул, но она не подтвердилась. В результате пострадало две девочки, они получили серьезные травмы. Судя по видео в соцсетях, дети упали на территорию трамвайного депо. Одну выбросило на трамвайные пути, а другую рядом с ней. Оба ребенка находится в больнице в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии.