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Все аттракционы Алтайского края проверят после ЧП с барнаульским батутом

Новости
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Лопнувший батут в Барнауле
Лопнувший батут в БарнаулеФото: vk.com/barneos22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил заместителя председателя правительства Александра Лукьянова организовать внеплановую проверку аттракционов в регионе. Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники осмотрит все объекты. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также Виктор Томенко поручил министру здравоохранения края Дмитрию Попову помочь двум пострадавшим на батуте детям 2017 года рождения. Сейчас они находятся в горбольнице №1.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела и организовала свою проверку. Кроме сотрудников этих ведомств, на месте работали руководители барнаульской мэрии и администрации Ленинского района.

Напомним, что ЧП произошло днем, 30 мая, на ул. Попова, 70 Д возле ТЦ «Район». Надувной батут перевернулся. На видео с места происшествия заметно, что у него оборвались тросы. Изначально в сети была информация, что аттракцион лопнул, но она не подтвердилась. В результате пострадало две девочки, они получили серьезные травмы. Судя по видео в соцсетях, дети упали на территорию трамвайного депо. Одну выбросило на трамвайные пути, а другую рядом с ней. Оба ребенка находится в больнице в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии.

Докучаево

Два ребенка пострадали на лопнувшем надувном батуте в Барнауле. Следком возбудил уголовное дело

Новости

Детей доставили в больницу

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Николай Наздрачев

У нас долга будет продолжаться "уникальная" практика проводить внеплановые проверки после того, как трагедия уже произошла? Кто мешает это делать своевременно? Лето внезапно настало? Все службы оказались не подготовленными к смене времени года? К установке разного рода стихийных батутов и атракционов для детей? Почему обязательно должно что-то случиться ужасное, чтобы начать проводить проверки???

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