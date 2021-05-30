Два ребенка пострадали на лопнувшем надувном батуте в Барнауле. Следком возбудил уголовное дело

Докучаево Фото: vk.com/incident22

Два ребенка 4-5 лет получили травмы на надувном батуте в районе Докучаево в Барнауле. Инцидент произошел днем в воскресенье, 30 мая.

«На Попова, 70 Д, возле ТЦ «Район» на открытой площадки лопнул (не выдержал давления воздуха) надувной батут. Пострадали двое детей, их отвезли в больницу», – сообщает Центр управления регионом со ссылкой на МЧС по Алтайскому краю.

Обе девочки находятся в первой городской больнице. Одна в тяжелом состоянии, вторая в крайне тяжелом.

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

О ситуации доложили губернатору региона Виктору Томенко, сообщает пресс-служба правительства. Ситуацию на контроль также взяла детский омбудсмен Ольга Казанцева.

В соцсетях сообщают, что обе девочки упали на территорию трамвайного депо, на границе которого был установлен батут. Одна на трамвайные пути, вторая рядом.