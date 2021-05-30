Более 80 тысяч жителей Алтайского края уже посетили очные праймериз «Единой России»

Праймериз «Единой России» Фото: Олег Укладов

Участие в очном предварительном голосовании, организованном «Единой Россией», уже приняло более 80 тысяч жителей Алтайского края. Столько человек пришло на участки праймериз с 8 утра до 15 часов дня. Голосование продолжается и завершится в 20 часов вечера воскресенья, 30 мая. Подробности процедуры рассказали в пресс-службе партии.

«Это достаточно высокий результат, если учесть, что в предыдущие дни, с 24 по 29 мая мая, в электронном голосовании приняли участие 72730 человек – более 4% от общего числа избирателей в регионе», – заявили в партии.

Более 400 наблюдателей проконтролируют легитимность праймериз «Единой России» в Алтайском крае Новости 30.05.2021 13:12

В целом по стране в онлайн-голосовании, которое проходит на сайте rg.er.ru, приняли участие более 5 млн человек.

По словам главы общественного центра интернет-технологий Сергея Гребенникова, россияне любят новые форматы и технологии. Отсюда такой большой интерес.

«Единая Россия» задает тренды в происходящих процессах в этой сфере. Ведь сегодня чем проще проявить волеизъявление, тем выше осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них», – подчеркивает эксперт.

С другой стороны такая активность, очевидно, повлияет на ход кампании по выборам в Госдуму, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Собственно для формирования списка в ГД и региональный парламенты (в том числе и Алтайское краевое Заксобрание) партия и проводит этот дополнительный народный отбор. Кто из кандидатов наберет наибольшее количество голосов, тот и пойдет на большие выборы от ЕР.

Орлов подчеркивает: 5 млн проголосовавших (и это еще не окончательный результат) – очень значимый показатель. А всего для участия в процедуре зарегистрировалось 7 млн россиян (для участия в онлайн-голосовании требовалась предварительная регистрация), то есть 7% от количества избирателей в России.

Алтайский политолог Константин Лукин видит еще одну причину спроса на праймериз – реальная конкурентность. Причем среди кандидатов не только известные и опытные политики, но и много новых лиц. В том числе бизнесмены, медики, волонтеры и другие.

«Активная пропаганда в интернете, множество встреч с избирателями, которые, благодаря хорошей погоде, проводились на свежем воздухе, а не в душных актовых залах, оригинальные агитационные материалы – нынешняя предварительная кампании действительно во многом была непохожей на предыдущие. Когда человек знает, зачем идет в политику и искренне просит поддержать его кандидатуру, отказать сложно», – подчеркнул Лукин.

Он уверен, что на этих праймериз действительно есть интрига. Итоги голосования партия подведет в первых числах июня.