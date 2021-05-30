Праймериз проходят без очередей и с соблюдением санитарных норм - «Единая Россия»

Праймериз «Единой России» Фото: Олег Укладов

Единственный и последний день очного голосования на праймериз «Единой России» проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. На участках 30 мая соблюдается дистанция и другие нормы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Голосование идет в штатном режиме, нарушений и жалоб не зафиксировано. На входе всем избирателям выдают средства индивидуальной защиты. Счетные комиссии полностью укомплектованы масками и перчатками.

«Жители города голосуют активно, но столпотворения нет – поток избирателей равномерный на все три счетных участка, расположенных на территории комиссии. Думаю, хорошей явке способствует погода – в выходной солнечный день мало кому захочется сидеть дома», – отметила председатель участковой счетной комиссии в Рубцовском драматическим театре.

Кроме того, за соблюдением закона на местах следят наблюдатели и юристы. От кандидатов прозрачность конролируют 400 представителей.

Всего в крае работают 357 участков предварительного голосования. Они открылись в библиотеках, домах культуры, музеях и других общедоступных местах.

В восьми утра до восьми вечера желающие выбирают кандидатов от ЕР, которые пойдут от партии на выборы в российскую Госдуму и Алтайское краевое Законодательное собрание 19 сентября 2021 года. Свою «точку» для голосования можно найти на сайте партии (pg.er.ru).

Напомним, что 30 мая проводится последний день голосования. Однако сам праймериз стартовал в понедельник, 24 мая. Выбрать своего кандидата люди могли заочно по интернету. Единороссы выбрали онлайн-формат, чтобы не создавать очередей во время пандемии. Проголосовать по сети смогло более 70 тысяч жителей края.

Подводить итоги члены комиссии начнут сразу после закрытия участков. Однако окончательные результаты будут известны в начале июня. 19 июня появятся официальные списки кандидатов на выборы от ЕР.