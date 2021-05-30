Очное голосование на праймериз «Единой России» стартовало в Алтайском крае

Выборы Фото: Олег Укладов

Очное предварительное голосование партии «Единая Россия» началось в Алтайском крае 30 мая 2021 года. Оно продлится один день. На избирательных участках определятся кандидаты от ЕР, которые пойдут на выборы в Государственную думу и Алтайское краевое Законодательное собрание 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Всего в регионе 357 участков для голосования во всех городах и районах края. Туда было доставлено два миллиона бюллетеней.

«Специально для очного голосования Региональный оргкомитет изготовил четыре вида бюллетеней: для голосования за кандидатов в Госдуму по федеральному избирательному округу и одномандатным округам, и для голосования за кандидатов в АКЗС, также терргруппы и одномандатные округа», – отметил глава краевого исполкома ЕР Денис Голобородько.

Число участков в каждом районе зависит от количества избирателей. Люди могут найти свой участок для голосования на сайте партии (pg.er.ru) и прийти на него с 8:00 до 20:00.

Напомним, что праймериз ЕР стартовали в понедельник, 24 мая. Всю неделю шло заочное голосование, а в воскресенье, 30 мая, проходит ещё и очное.

Единороссы перевели большую часть праймериз в онлайн-формат, чтобы не создавать скопления людей в период пандемии.

Окончательные итоги голосования партия власти подведет в начале июня. А уже 19 июня появятся официальные списки кандидатов, который пойдут на выборы от «Единой России».

Всего в праймериз участвует 438 человек. В Госдуму планируют баллотироваться 93 претендента, а 345 изъявили желание пойти на выборы в АКЗС.