Более 400 наблюдателей проконтролируют легитимность праймериз «Единой России» в Алтайском крае

Праймериз «Единой России» Фото: altai-ter.er.ru

Свыше 400 представителей кандидатов работают на счетных участках на предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» в Алтайском крае. В воскресенье, 30 мая, в регионе проходит очный и последний день праймериз.

Для обеспечения легитимности процедуры партия создала ситуационный центр. Работающие там эксперты и волонтеры консультируют наблюдателей и оценивают все поступающие сообщения и вопросы по проведению голосования.

Кроме того, партия взаимодействует с краевой Ассоциацией юристов России. И они при необходимости будут оценивать спорные ситуации.

По словам руководителя исполнительного комитета ассоциации, главы Юридического института Алтайского государственного университета Антона Васильева, юристы будут оценивать каждую ситуацию с учетом строгих правил, принятых в партии.

«Главное для нас – определить истинное волеизъявление выборщиков и понять, насколько проходящая процедура соответствует как общепартийным интересам, так и интересам тех людей, которые принимали участие в предварительном голосовании. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и достаточным уровнем компетенций», – подчеркнул Васильев.

Глава исполкома ЕР Денис Голобородько уверен: сотни наблюдателей, которые работают на всех участках праймериз (а их открыто 357), не просто представляют интересы кандидатов, но и обеспечивают конкурентность процедуры.

«Надеемся, что она будет проходить без нарушений. Призываем к честной борьбе всех кандидатов», – отметил Голобородько.

По всем вопросам и спорным ситуациям можно обращаться по телефону: 8-800-700-51-22. А найти участок, где можно проголосовать лично, можно на сайте pg.er.ru.