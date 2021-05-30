Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

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Еще у 60 жителей Алтайского края подтвердился коронавирус. 29 из них – барнаульцы, сообщили в оперативном штабе. В период пандемии COVID-19 выявили у 51,5 тысячи человек.

За последние сутки в ковидных госпиталях скончались еще семь пациентов, и у всех причиной смерти стал коронавирус. Всего в крае умерло 3,2 тысячи человек с COVID-19.

Из больниц выписали 41 выздоровевшего. С болезнью за время пандемии справились 46,4 тысячи человек. На лечении в госпиталях с коронавирусом и вирусной пневмонией находятся 632 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 149 из них.

248 тысяч жителей Алтайского края уже поставили прививку от коронавируса. Из них 198,5 тысячи получили оба компонента вакцины.