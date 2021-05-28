Стали известны доходы министров Алтайского края

Правительство Алтайского края Фото: Олег Укладов

Министры Алтайского края, а также начальники департаментов правительства региона отчитались о доходах за прошлый год. Главы министерств в среднем заработали около 3 млн рублей. Смотрим, сколько средств они задекларировали, чем владеют и на чем ездят.

Вот, какие доходы показали алтайские министры:

– Министр культуры Елена Безрукова – 3 млн рублей, в собственности у нее квартира и гараж.

– Министр образования и науки Максим Костенко – 2,9 млн рублей. В собственности у него три квартиры (одна в индивидуальной, а две других в долевой и совместной собственности), погреб. Владеет автомобилями Hyundai ix35 и ВАЗ 2101.

– Министр здравоохранения Дмитрий Попов – 4,7 млн рублей, в том числе здесь сумма от продажи недвижимости. В собственности у него доля в квартире. Ездит министр на Kia Sorento Prime.

– Министр соцзащиты Наталья Оськина – 3,1 млн рублей, владеет долями в двух квартирах.

– Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3,6 млн рублей. В собственности маленькая доля в квартире, ездит на Nissan X-Trail.

– Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 3,1 млн рублей, в собственности квартира и доля в квартире, гараж, машино-место. Из транспорта – автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

– Министр транспорта Александр Дементьев – 2,8 млн рублей. В собственности ничего нет. Кстати, недавно он ушел в отставку.

– Министр сельского хозяйства Александр Чеботаев – 3 млн рублей. Владеет долей в квартире, автомобилями Mazda Familia S-Wagon и Nissan Murano.

– Министр цифрового развития Евгений Зрюмов – 3,1 млн рублей. В собственности у него квартира и доля в квартире, а также Suzuki Grand Vitara.

– Министр спорта Алексей Перфильев – 2,8 млн рублей. В собственности у него 28 объектов недвижимости (среди них квартиры, земельный участок, гаражи и нежилые помещения). Есть у министра и автопарк: автомобиль Infiniti QX80, ГАЗ 2410-Волга, Nissan Qashqai и прицеп.

Чиновники для чиновников (главы департаментов)

Что же касается глав департаментов, обеспечивающих работу правительства, то:

– Начальник департамента по вопроса госслужбы и кадров Игорь Гниденко – 1,7 млн рублей. В собственности у него земельный участок и доля в квартире. Ездит на Hyundai Santa Fe.

– Начальник департамента по внешним связям и протоколу Юрий Захаров заработал 1,3 млн рублей. Владеет квартирой и долей в квартире, ездит на автомобиле Nissan Murano.

– Начальник правового департамента Олег Бубнов – 1,4 млн рублей. В собственности ничего нет.

– Начальник департамента по документационному обеспечению Владимир Поморцев – 6 млн рублей. Но здесь же учитывается сумма от продажи недвижимости. В собственности – квартира и автомобиль Renault Sandero Stepway.

– Начальник департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин – 1,46 млн рублей. В его собственности земельный участок, доля участка, доля дома и индивидуальная квартира.

– Начальник департамента по информационной политике Дмитрий Негреев – 1,29 млн рублей. У него доли в двух квартирах.

– Глава секретариата Олег Гусев – 1,8 млн рублей. Владеет квартирой, ездит на автомобиле Hyundai Sonata.

– Уполномоченный по правам ребенка в региона Ольга Казанцева задекларировала 3 млн рублей, квартир и авто не имеет.

А вот доходы начальников управлений пока не опубликованы. Так что, сколько заработали руководитель туристического блока Евгений Дешевых, трудового – Надежда Капура. предпринимательского –Александр Евстигнеев, пищевого – Александр Большаков, молодежного – Екатерина Четошникова и других, узнаем чуть позже.