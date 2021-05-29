Коронавирус унес жизни еще девяти жителей Алтайского края

Больница Фото: pixabay.com

В Алтайском крае от COVID-19 скончались еще девять человек. Общее число летальных случаев достигло 3 216, сообщили в оперативном штабе 29 мая.

В Барнауле изменили расположение мобильных пунктов для вакцинации от коронавируса Новости 17.05.2021 13:35

Коронавирусная статистика за сутки пополнилась на 58 человек. Больше всего людей заболело в Барнауле (+28). За год в регионе зарегистрировали 51,5 тысяч случаев заражения.

Из больниц выписали 58 выздоровевших. Ковидом за время пандемии переболели уже 46,4 тысячи жителей. На лечении в госпиталях с COVID-19 и вирусной пневмонией остаются 626 пациентов. Тяжелое состояние наблюдается у 149 из них.

По данным оперштаба, в Алтайском крае прививки поставили уже 246,9 тысяч человек. Из них 49 тысяч получили пока только первый компонент вакцины.