Преступление школьниц, ДТП с депутатом, доходы чиновников: как прошла последняя майская неделя в Алтайском крае

Виды Барнаула. Обь. Нагорный парк. Набережная Фото: Олег Укладов

Последние дни весны в Алтайском крае были наполнены происшествиями. Жителей страны привела в ужас история с барнаульскими школьницами, избивших свою подругу. Также в регионе произошло несколько громких отставок, ДТП с депутатом и повышение цен на проезд в Барнауле. Коротко о новостях прошедшей недели& – в хронике «Политсибру».

Травят взрослые. Омбудсмен просит не распространять видео с издевательствами над барнаульской девочкой Новости 27.05.2021 16:18

Юные мучительницы

23 мая три девочки-подростка в Барнауле избили и «посадили на бутылку» свою 11-летнюю знакомую. Старшей из мучительниц было 14 лет, остальным по 13 лет. Они сняли издевательства на видео и отправили матери своей жертвы, которая обратилась в полицию. Уголовное дело о произошедшем взял на личный контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Действия 14-летней участницы истории оценят по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), остальным уголовная ответственность не грозит из-за возраста. Кроме того, алтайский следком возбудил уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) против чиновников администрации края, министерства образования, барнаульских мэрии и комитета по образованию.

Министр транспорта ушел в отставку

Глава алтайского минтранса Александр Дементьев покинул должность, 24 мая был его последним рабочим днем. Причина отставки – переезд в другой регион. Врио министра назначили его зама, начальника управления дорожного хозяйства Валерия Никитюка.

Депутат АКЗС попал в серьезное ДТП

Депутат регионального парламента от «Единая Россия» и гендиректор Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин пострадал в ДТП в Первомайском районе. Служебный автомобиль Смагина Land Rover столкнулся в Mitsubishi Outlander. Депутат и его водитель выжили и попали в больницу с серьезными травмами. Два человека, находившиеся в Mitsubishi, скончались еще до приезда скорой помощи.

Стали известны доходы алтайских министров и зампредов

Члены правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2020 год. Например, министр образования Максим Костенко заработал 2,9 млн рублей, глава минздрава Дмитрий Попов – 4,7 млн рублей, министр промышленности Вячеслав Химочка – 3,6 млн рублей, строительный министр Иван Гилев задекларировал 3,1 млн рублей. Об остальных «Политсибру» написал здесь. А вот тут читайте о доходах заместителей председателя правительства.

Новые поправки в закон о выборах

Депутаты АКЗС приняли поправки в региональный закон о выборах. Теперь предвыборные материалы в интернете официально признаются агитацией, они должны оплачиваться как реклама. Кандидаты-иностранные агенты обязаны сообщить об этом своем статусе, в случае многодневного голосования отменяется день тишины, а предельный размер избирательных фондов существенно вырос (для партий с 40 до 120 млн рублей, для кандидатов с 2 до 6 млн рублей).

Врио министра транспорта Алтайского края стал Валерий Никитюк Новости 26.05.2021 11:32

Главу Баевского района отправили в отставку

Главу Баевского района Андрея Мерца освободили от должности из-за возбужденного уголовного дела по ст.159 (мошенничество). Решение 26 мая принял районный суд. Исполнять обязанности главы будет заместитель администрации района Виктор Горбоносов.

Мерца обвиняют в мошенничестве с землей и недвижимостью.

Строительство Художественного музея может затянуться

Сроки сдачи Художественного музея на площади Октября в Барнауле опять под вопросом. По условиям договора перед музеем должны положить плитку из Санкт-Петербурга. Средства на ее строительство (16 млн рублей) есть, но нет 21 млн рублей, которые нужны на транспортировку. К тому же, цена материале рассчитывалась несколько лет назад, она могла подорожать на 20-30%.

Октябрьский района Барнаула обрел главу

В Барнауле, наконец, официально определился глава Октябрьского района города. Им стал первый заместитель главы администрации Индустриального района краевой столицы Юрий Асеев. При этом его кандидатура была единственной, которую на согласование депутатов барнаульской гордумы предложил мэр Вячеслав Франк.

Место главы было свободно с 21 января 2021 года. По своей воле с поста ушел Андрей Овсянников, ставший затем фигурантом уголовного дела о мошенничестве и крупной растрате средств.

На нескольких маршрутах в Барнауле изменятся цены на проезд

Барнаульские перевозчики ООО «Командирское» и ООО «Автомиг» решили с 7 июня 2021 повысить стоимость проезда с 25 до 28 рублей. Это касается маршрутов №18, №27, №58 и №144. Повышение цен аргументируется обновлением подвижного состава и удорожанием расходных материалов.

Барнаульский подросток пошутил, что хочет взорвать школу

Полицейские задержали 16-летнего студента алтайского транспортного техникума за то, что он угрожал в соцсетях взорвать школу. Он написал «Вконтакте»: «я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?». Полицейские пришли к парню домой и задержали его. У него изъяли компьютер и смартфон. Правоохранители обнаружили, что он показывал людям картинки с фашистской символикой и высмеивал трагедию, которая произошла в Казани 11 мая 2021 года. Подростка поставили на учет. Сам он заявил, что написанное было шуткой.

Глава славгородского отделения ЕР «разошлась» с партией

Секретарь отделения «Единой России» в Славгороде Ольге Токмакова отозвала заявку на участие в праймериз ЕР. И намерена покинуть пост в партии. Источники сообщили, что ее уход связан с трудоустройством в департамент внутренней политики правительства Алтайского края.

Главврач Диагностического центра покинула свой пост

Главный врач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. В этой должности она работала с 13 марта 2019 года.