Не более 5 млн рублей. Сколько заработали зампреды правительства Алтайского края в 2020 году

Правительство Алтайского края Фото: Олег Укладов

Правительство Алтайского края наконец опубликовало доходы своих членов и руководителей почти всех блоков: от вице-премьеров до начальников департаментов. Смотрим, сколько заработали в тот непростой, ковидный 2020 год топовые чиновники кабмина – заместители главы региона Виктора Томенко.

В руководстве правительства больше всех заработал зампред Виталий Снесарь. Его доходы составили 4,77 млн рублей. В 2019 году они были гораздо скромнее: только 3,7 млн рублей. Он владеет долями земельного участка на 1200 квадратов и долями в жилом доме в 147 квадратных метров, а ездит на Mitsubishi Pajero. Супруга зампреда в 2020 году не отстала от мужа и принесла в семейный бюджет 3,98 млн рублей.

Второе место досталось политическому зампреду Денису Губину (он обошел своих коллег в 2019 году). Его заработок в 2020 году составил 4,46 млн рублей. Часть денег принесла продажа транспорта.

Следом идет курирующий сферы строительства ЖКХ и транспорта Александр Климин. 2020 год принес ему 3,98 млн рублей. В списке его недвижимости три земельных участка, один из которых в 150 тысяч квадратов, две квартиры (одна из них индивидуальная), гараж и баня. А у его супруги и вовсе в собственности территория размером как минимум с поселок: пять участков от 50 до 750 тысяч квадратов. На нее записаны две квартиры (общая и индивидуальная собственность) и Toyota Prado.

«Аграрный» зампред правительства Александр Лукьянов заработал 3,52 млн рублей. Он все также владеет автомобилем Toyota Highlander. Его жена принесла в семейный бюджет 467 тысяч рублей. В совместном владении у четы квартира площадью 133,8 квадратов.

«Экономический» зампред, министр финансов Данил Ситников заработал 3,31 млн. При этом его супруга в 2020-м принесла в семейный бюджет немногим меньше мужа: 2,74 млн. В семье Ситниковых две общих квартиры и по одной индивидуальных. А ездят они на Toyota Land Cruiser Prado.

А зампред Иван Кибардин в 2020 году заработал 3,35 млн рублей. У него в совместной собственности (правда, неизвестно с кем, министр не женат) квартира в 77,8 квадратов.

Заместитель председателя правительства Игорь Степаненко, который занимается сферами соцзащиты, здравоохранения и образования, в 2020 году заработал 3,63 млн рублей. Он располагает земельным участком в 1 392 квадрата и ретро-автомобилем ГАЗ-21-М-Р. Его супруга заработала 1,24 млн. У нее в собственности земельные участки в 1 300 и 930 квадратов, а также легковой автомобиль Skoda Kodiaq.

Напомним, что доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко стали известны еще в середине апреля. А заработал он 8,5 млн рублей. Причем только 3,5 млн рублей из них – это доход от работы в правительстве края. Около 4 млн глава региона выручил от продажи автомобиля. Оставшиеся средства – от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду. Какой собственностью он владеет и сколько заработала его супруга – читайте здесь.