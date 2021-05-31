Кто виноват и что делать? В алтайском минстрое рассказали, как решить проблему с жильем для сирот

Иван Гилев Фото: Антон Дегтярев

Около шести тысяч детей-сирот стоят в очереди на получение бесплатного жилья в Алтайском крае. Из них в год квартиры получают только 300-400 человек. А в 2020 году еще меньше – власти Алтайского края не успели потратить все выделенные на это деньги. Что чиновники делают, чтобы не повторить провала в 2021 году? На этот журналистам ответил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 28 мая 2021 года.

«Мы преодолеваем сложности»

В прошлом году Алтайский край оказался среди худших регионов России по выдаче квартир детям-сиротам. Власти не освоили 68% выделенных средств, дать жилье они смогли только 5% нуждающимся. В федеральную казну пришлось вернуть 561 не потраченных миллионов рублей. Что даже стало поводом для уголовного дела. Кроме того, глава российского следкома Александр Бастрыкин раскритиковал алтайских чиновников за темпы выдачи жилья, а следователей – за слабый контроль.

Иван Гилев признался: освоить все деньги в прошлом году было нереально, ведь средства пришли лишь в сентябре. Даже за год нужный объем жилья купить очень сложно, а тут всего несколько месяцев. За которые надо успеть подготовить все документы, провести аукционы и еще найти подходящие квартиры (в законе есть ограничения по площади и состоянию жилья).

«400 квартир купить за год – это практически по две квартиры в один рабочий день. Их надо найти, они должны соответствовать жестким требованиям. Но мы преодолеваем сложности», – заверил Иван Гилев.

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Но даже если власти успевают купить эти четыре сотни квартир, очередь все равно растет быстрее – плюс 700-800 детей-сирот в год.

Способов «преодолеть сложности» несколько. Во-первых, это жилищные сертификаты, которые начали действовать в регионе с 2021 года. Если раньше дети-сироты получали от чиновников только жилье, то теперь могут сертификаты для расчета с продавцом квартиры (на 1,3 млн рублей). Во-первых, сирота сам ищет себе квартиру (хоть в новостройке, хоть на вторичном рынке, хоть среди домов на земле). Во-вторых, к этой сумме можно добавить ипотечные средства или материнский капитал и купить что-то подороже. В текущем году 170 детей-сирот старше 23 лет, которые не имеют непогашенной судимости и не состоят на учете у нарколога, могут получить свои сертификаты, а потом и квартиры.

Другая возможность – увеличение финансирования. В этом году из Москвы в регион поступило 605 млн рублей, власти планируют потратить все деньги, а на вышеупомянутые сертификаты пустить краевые средства. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Хотя опять же тут возникает вопрос своевременной траты этих денег.

Третий вариант – активнее работать с продавцами недвижимости, устраивать для них больше аукционов. Тем более, что с недавнего времени власти могут покупать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке. В прошлом году так приобрели 200 квартир. Сложность только в том, что обычному собственнику тяжело проходить процедуру госзакупки. А поэтому нужно привлекать профессиональных риелторов или предпринимателей, которые занимаются выкупом квартир, считает министр.

Проблемы с домами

Есть еще один, скорее технический момент, который тормозит процесс. Сейчас сиротам могут предоставить лишь 25% квартир в доме от общего количества. Но многие регионы давно требуют повысить этот порог. В Алтайском крае, например, просят хотя бы до 50%. Иначе строить жилье конкретно под запрос для детей-сирот просто невыгодно.

Кроме того, «проводить» по этому закону можно только классические однокомнатные квартиры.

«К сожалению, нельзя квартиры-студии, евродвушки, однокомнатные квартиры, где выделена маленькая спальня, а кухня совмещена с жилой зоной. Я считаю, это недоразумение в части существующих СНиПов и требований к спецжилфонду», – отметил Иван Гилев.

Кроме того, в Барнауле готового жилья в новостройках на этапе сдачи дома уже нет, квадраты разбирают как горячие пирожки чуть ли не на этапе котлована.

Впрочем, с прошлого года закон разрешил приобретать квартиры в долевую собственность.

«Мы сейчас прорабатываем использование денег на долгосрочной основе на 2022-2023 год. Прошу строителей еще раз поучаствовать», – отметил Гилев.

Так или иначе, но планку в 400 купленных квартир для детей-сирот в 2021 году власти намерены выдержать.