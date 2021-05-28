Долги, которые станут фатальными для отпуска. С какими задолженностями не выпустят за границу?

Самолет Фото: pixabay.com

В преддверии лета многие задумываются об отпуске за границей. Несмотря на ограничения, некоторые страны готовы открыть двери для иностранных туристов. Тщательная подготовка, месяцы сборов, десятки тысяч оплаченных рублей могут оказаться напрасными, если имеются крупные долги. Неоплаченные счета могут стать серьезным препятствием для вылета. Решить проблему за час-два не удастся, поэтому необходимо заранее проверить возможность выезда за границу – через опцию проверки запрета на сайте Dolgi.net. Поскольку право на передвижение гарантировано Конституцией РФ, то накладывать вето могут только специальные органы. В нашем случае это судебные приставы, работающие в соответствии со ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Какие долги могут стать фатальными для отпуска за границей

Запрет на выезд за границу может быть наложен только по решению суда. Таким образом, кредитор должен получить исполнительный лист и передать его приставу. Только после этого будет возбуждено исполнительное производство. С другой стороны, не все процессы сопровождаются наложением запрета, но существуют долги, которые почти всегда ограничивают возможности выезда:

алименты;

коммунальные услуги;

кредиты;

налоговые сборы.

Рассмотрим каждый пункт более подробно, чтобы обрисовать точную картину для отдельных видов.

Задолженность по алиментам

«Злостные» неплательщики алиментов почти всегда оказываются под пристальным наблюдением миграционного отделения МВД. Основанием для отказа в выезде могут послужить:

исполнительное производство;

действие исполнительного листа;

сумма задолженности свыше 10 тысяч рублей;

сознательный отказ от уплаты в течение длительного времени.

Эти причины станут основанием для окончательного решения суда. Постановление отправляется в миграционную и пограничную службу. В РФ существует специальный реестр, через который проходят все лица, выезжающие за пределы страны. Проверить долги по алиментам можно на сайте Dolgi.net абсолютно бесплатно. Данные постоянно обновляются и являются актуальными.

Задолженность по капитальному ремонту и ЖКХ

Долг, сам по себе, не является основанием отказа на выезд. Коммунальные компании обращаются в суд за наложением санкций только при достижении долга в 30 000 рублей. Но и это не является стопроцентным основанием. Избежать неприятностей не удастся тем, кто длительно и систематически не пластит по счетам. Размеры и сроки уплаты будут зависеть от решения судьи. Чаще всего суд встает на сторону неплательщика, предлагая заключить мирное соглашение на отсрочку платежа или реструктуризацию долга. Миграционная служба получит уведомление только после повторного нарушения норм.

Задолженность по налогам

Российское законодательство не регламентирует точную сумму долга. Чаще всего, внимание обращают только на тех граждан, размер неуплаты которых превысил отметку в 30 000 рублей. Однако следует учесть, что из правила бывают исключения. Проверить налоговую задолженность можно на сайте Dolgi.net. Для получения информации достаточно знать ИНН.

Налоговые долги могут привести к отказу в посещении даже безвизовых стран, например, Турции или Абхазии. Решение можно отметить, только выплатив основную часть долга и неустойки.

Сделать это можно самостоятельно, не дожидаясь уведомления. Время оплаты на добровольной основе – 5 дней.

Задолженность по кредитам

Конечно, мелкие кредиты вряд ли станут основанием для санкций. Другое дело – ипотека или крупный заем. Единоразовая просрочка не станет поводом для запрета. Отказать в посещении другой страны могут только после вынесения решения суда.

Во время судебного процесса выезд за границу возможен.

В оформлении крупных кредитов помимо самого заемщика присутствуют поручители. В случае систематической просрочки платежей, ограничения накладываются также на поручителей. Выезд будет открыт только после выплаты всей накопившейся суммы.

Независимо от типа задолженности, запрет будет снят только после полного погашения суммы. Судебные приставы уведомляют ряд организаций, которые обеспечивают беспрепятственность выезда. Службы не всегда работают оперативно, поэтому о выплате лучше позаботиться заранее. В экстренных случаях можно взять выписку об отмене задолженности и посетить ФССП. После предъявления всех квитанций запрет будет снят в течение 10 дней.

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