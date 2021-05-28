В барнаульском микрорайоне Затон ввели режим повышенной готовности

Заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Администрация Центрального района Барнаула ввела в микрорайоне Затон режим повышенной готовности из-за поднявшегося уровня воды в Оби. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Причиной для особого положения стало то, что вода в реке на 28 мая поднялась до отметки в 556 сантиметров выше нуля водомерного поста. Для Затона критическая отметка находится на уровне 560 см.

Первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков провел заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод, где представители властей города и района обсудили сложившуюся ситуацию и готовность к паводку в Затоне.

Первый заместитель главы администрации Центрального района по ЖКХ Анатолий Панченко сообщил, что оповещать население микрорайона о сложившейся ситуации будут три системы на улицах Водников, 12К, Кольцова,72 и Пароходной,11. Кроме того, специальная комиссия проведет обход дворов. Администрация района может задействовать и оповещение по телефону с помощью центральной системы, установленной в ее здании. Это позволит оповестить всех жителей Затона о возможной опасности за 4-5 часов.

Приняты уже и многие превентивные меры. Например, представители администрации уже обошли жителей Затона и собрали информацию о согласии или отказе покинуть жилье в случае угрозы паводка, уточнили списки проживающих в микрорайоне и организовали места сбора для эвакуации по адресам ул. Озерная, 63а, и ул.Водников, 10, и 11. Определены и четыре пункта временного размещения.

А если вода поднимется выше 580 сантиметров, то, как сообщил глава комитета по благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев, автомобильное сообщение с Затоном прекратят. Впрочем, и на такой случай есть решение: для перевозки нуждающихся будут задействованы теплоходы Барнаульского речного порта.

Сейчас в Затоне частично подтоплено 50 приусадебных участков и четыре участка дороги. Если вода поднимется выше упомянутой отметки в 580 см, то на улице Лоцманской установят водоналивную дамбу.

Напомним, что в Республике Алтай весной 2021 года паводок тоже приносит проблемы. Там стихийное бедствие нанесло столице региона ущерба более чем на четыре миллиона рублей.