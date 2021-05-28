О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Как найти свой участок на предварительном голосовании «Единой России»

Новости
1
Единая Россия
Единая РоссияФото: Александра Черданцева

Жители Алтайского края, впрочем, как и все избиратели страны, могут стать участниками предварительного голосования «Единой России». Иными словами, помочь выбрать кандидатов, которые пойдут от партии на выборы в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание. Как это сделать, рассказали в ЕР.

Единая Россия

Праймериз «Единой России» стартовали в Алтайском крае

Новости

Есть два способа стать участником праймериз.

Первый – дистанционный. С 24 по 30 мая голосование проходит на сайте pg.er.ru.

Второй – очный. В воскресенье, 30 мая, партия откроет в регионе пункты для голосования. Они выглядят примерно так же, как обычные участки для голосования на обычных выборах. И работать будут в привычном режиме: c 8.00 до 20.00. Узнать адрес ближайшего по месту прописки можно на сайте pg.er.ru через кнопку «Найди свой участок». При себе обязательно иметь паспорт.

Кстати, за первые четыре дня электронного голосования в нем приняло участие уже почти 39 тысяч жителей Алтайского края. То есть 2,16% от общего числа избирателей.

Выборы в Алтайском крае

Этому дала, а этому не дала. Кого алтайская «Единая Россия» берет на выборы в новый созыв АКЗС

Аналитика

Все последние кулуарные обсуждения в обзоре «Политсибру»

1014

 

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (1)

1000

Старушка Шепокряк

голосуйте против поганых жуликов и воров

Ответить