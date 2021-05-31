«Проблемы утопающих». Алтайские строители заявляют о многомиллионных убытках на соцобъектах и боятся стать банкротами

Строительство Фото: Олег Укладов

Строительство детских садов, школ и других социальных объектов в Алтайском крае находится под угрозой срыва. Цены на стройматериалы подскочили до небес, проекты на аукционах выставляются с ценой, которая на 30-40% ниже реальной, скорректировать сметы по текущим объектам невозможно. Застройщики негодуют: если власти не предпримут конкретных действий прямо сейчас, то уже к осени участники рынка могут стать банкротами. А долгожданные объекты не будут сданы в срок. Почему так произошло и какой выход есть из ситуации? Эти и многие другие вопросы эксперты обсудили на круглом столе, который прошел в ИД «Алтапресс» 26 мая.

Три старых проблемы

Необоснованные расценки

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин говорит, что застройщики всегда неохотно шли на строительство социальных объектов. И дело здесь вовсе не в желании, а в банальных расчетах.

«Стоимость наших объектов ниже, чем у соседей. Мы неоднократно пытались выяснять: почему у нас так складываются цены. И предлагали пересмотреть ценообразование. Новая методика разрешила вносить дополнительные затраты в контракты, но только на усмотрение заказчика. В итоге на аукцион выставили объекты, рассчитанные по старой схеме», – рассказывает Мишустин.

В итоге в 2021 году из 12 объектов на 3 млрд рублей разыграли только половину (и их забрали два подрядчика из Новосибирска, один – из Кемерова, два – наших). А по остальным заявок не было.

Необоснованное перекладывание затрат

Еще одна проблема – заказчик перекладывает свои затраты на подрядчика, не оговаривая это в контрактах. А тот, в свою очередь, не может сдать объект, пока не выполнит все от и до. И он вынужден брать эти затраты на себя.

Необоснованные сроки сдачи объекта

Третьей причиной непривлекательности бюджетных объектов Мишустин назвал то, что готовые здания порой не получается сдать в эксплуатацию по полгода. И вопросы по содержанию объекта (отопление, электричество и т.д.) ложатся на генподрядчика.

«Поработав на бюджетных стройках, наши подрядчики пришли к выводу: если не пересмотреть вопросы, не решить на берегу – кто и за что отвечает, то мы просто потеряем объекты. Или отдадим их иногородним. Количество строительных организаций и работающих итак ежегодно уменьшается. Надо как-то выправлять ситуацию», – говорит Александр Мишустин.

Добил резкий рост цен

Но ситуация усугубилась еще больше. Все из-за резкого удорожания материалов. Директор СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович привела последние (и весьма неутешительные) данные по России: оцинковка подорожала на 100%, радиаторы – на 10%, газобетонные блоки – на 30%, фанера – на 50%, отделочные материалы – на 25%.

«Было проанализировано порядка 80 контрактов. Сметная прибыль, которая в них заложена, около 1-2 млрд рублей. Удорожание материалов – 2,5 млрд. Поэтому сегодня и идет речь о том, что строителям дешевле остановить стройку, расторгнуть контракт и заплатить штраф. Но они хотя бы банкротами не станут», – поясняет Герасимович.

И это проблема повсеместная. В других регионах застройщики уже заявили, что если стоимость контрактов не пересмотрят, то они вынуждены будут бросить объекты. Подобные предпосылки есть и в Алтайском крае. И если не пересмотреть расценки, то это приведет к срыву строительства объектов, опасается Мишустин.

Попали в вилку

Стоимость объекта формируется на основе системы цен, которые утверждает федеральный минстрой. Но, по словам замминистра строительства и ЖКХ Игоря Спивака, эта база до сих пор не наполнена. Из-за этого стоимость объекта по контракту не отражает фактических затрат.

При этом пересчитать те сметы, по которым уже ведется строительство, практически невозможно.

«Сегодня организации находятся в вилке. С одной стороны, не могут исполнять контракты на старых условиях, поскольку смета предлагалась с иными ценовыми параметрами. А с другой – обязаны завершить строительство. Было бы наивно и глупо предполагать, что эта ситуация сама собой рассосется. Поэтому мы неоднократно отправили материалы (на федеральный уровень – прим.ред.), последнее письмо было за подписью губернатора. И минстрой России подготовил законопроект, который позволяет менять условия контрактов, когда происходит удорожание работ», – рассказал Игорь Спивак.

Но законопроект пока не принят. И еще неизвестно, будет ли одобрен. Уже сейчас минфин и минстрой дают разъяснения, что по действующему законодательству якобы можно изменить цену контракта, «если возникли не зависящее от сторон обстоятельства, из-за которых работы нельзя выполнить, и в этом случае можно увеличить цену до 30%», поясняет Герасимович. Но для этого нужно не только обоснование подрядчика, но и решение правительства региона и местной администрации. А его пока тоже нет. Как говорит Спивак, пока не будет результата «сверху», региональные власти связаны по рукам и ногам.

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А что КАИП?

Учитывая сколько в регионе возводится соцобъектов, эта проблема носит масштабный характер, подчеркнул Спивак. Только в 2021 году по Краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) предусматривается строительство и ремонт 297 объектов – школы, детские сады, объекты культуры и спорта. И на все эти проекты выделяют более 12 млрд рублей, причем 8 млрд – средства краевого бюджета.

Начальник отдела инвестиций минэкономразвития региона Марина Акулова рассказала, что в текущем году 158 объектов полностью отторгованы. И это больше, чем в 2020-м (тогда было 94). В стадии торгов и подготовки – 116 объектов, не готовы к проведению закупок 59.

Акулова добавила, что исключительного оптимизма по успешной реализации программы, конечно же, нет. Но в минэкономразвития надеются на то, что законопроект все-таки примут.

Директор КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» Александр Котельников тоже очень рассчитывает на разрешение вопроса. Но законопроект его пока не впечатляет: непонятно, когда он будет готов и как проводить эти расчеты. Кроме того, эта работа потребует много времени.

Давайте стройку остановим

Но только ждать застройщики и генподрядчики больше не могут. В марте они уже обсуждали с минстроем эту проблему. И уже тогда стало понятно, что по каждому соцобъекту убытки составят 30-40%. А это десятки миллионов рублей для каждой компании.

Директор компании «Новострой» Игорь Новиков привел данные по своим объектам. Его расчеты показали, что по школе на 330 мест в селе Ларичиха Тальменского района убыток составляет 150 млн рублей, по детсаду в Рубцовске на 270 мест – 110 млн рублей, по школе в селе Усть-Кокса (Республика Алтай) – 250 млн рублей. А это только один предприниматель и малая часть объектов.

«Мы прислушались к вашим словам и согласились подождать. У нас, конечно, есть ресурсы, но они не бесконечны. Хотя мы предлагали: давайте остановим стройку, чтобы не накалить обстановку и не пойти на банкротство. Но в итоге мы продолжаем работаем. У кого-то ресурс завершился, у кого-то вот-вот. Времени осталось мало. А мы до сих пор слышим только одни рассуждения, в каком коллапсе оказались. А все это итак понимают», – эмоционально высказался руководитель компании «Отделстрой» Павел Пеледов.

А потому застройщики предложили властям уже уйти от разговоров и принимать конкретные решения (пока не поздно).

«Кредитные ресурсы подходят к концу, созданные своих оборотных не хватает, товарных запасов нет. Что нам делать? Будет замечательно, если возьмут и скажут через неделю: приезжай за деньгами, на 30% цены поднялись, и мы готовы увеличить стоимость контракта. Вот это будет результат. А то что снова поговорили – это бред», – добавляет Новиков.

Еще предприниматели обращают внимание на своих коллег, которые продолжают участвовать в аукционах и заходить на новые объекты. По словам Пеледова, это либо потенциальные банкноты, либо авантюристы, либо меценаты.

«Если ничего принято не будет, то отсечка [произойдет] в начале сентября. Все сидящие здесь будут банкноты. Не дай нам Бог, ребята. И [готовых] объектов в декабре не будет. У вас вроде есть оптимизм. А у меня его нет», – заявляет Пеледов.

Что делать?

Надо бить по точкам

Начальник городского управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова уверена, что властям надо смотреть на строительные проблемы не поверхностно, а бить по определенным точкам.

К примеру, урегулировать вопрос с конкретными позициями сметы. Так, по одному из объектов песчано-гравийная смесь (используется при устройстве фундамента) по смете стоила 7,4 млн рублей, но по факту только по этому материалу компания уже в минус на 9,4 млн.

«Почему нельзя на уровне министерства строительства этот пункт каким-то образом урегулировать?» – задается Чаузова.

Уйти от мифических прайс-листов

Чаузова считает, что пробуксовывать с ценами будут до тех пор пока не уйдут от прайс-листов. По ее словам, каждая позиция в смете составляются из «мифического интернета». На деле же оказывается, что через полгода после составления этого списка поставщик уже продал товар по той цене, что в смете, либо требуемого объема у него нет.

«Это же вакханалия. Почему с 2016 года, когда вся страна готовилась к нацпроектам, не был создан реестр материалов? Это работа министерств. И будь он у меня, я бы нашла конкретного поставщика с конкретной ценой, который обещает не менять цену. Тогда бы мы нормально работали», – считает Светлана Чаузова.

Кстати, она предложила строителям объединиться в агломерацию с внушительным уставным капиталом и делить подряды без торгов.

Все решаемо и на уровне региона

А вот Зинаида Герасимович и вовсе считает, что было бы идеально отменить вредительский закон ФЗ-44 о закупках. Хотя все участники рынка понимают, что это невозможно. Но и ждать решение федерального центра, ничего не предпринимая со своей стороны, не стоит. Поэтому властям и предпринимателям, по ее мнению, нужно объединяться и решать вопрос вместе, на региональном уровне. К тому же, в ряде сибирских регионов стоимость контрактов уже изменили.

Усовершенствовать договор

Вопрос с затратами на содержание объектов можно решить, если четко в контракте расписать обязанности и ответственность заказчика и подрядчика на каждом этапе. И пакет документов о внесении изменений в типовые условия договора уже подготовили, рассказала Герасимович. Экспертный совет минстроя рассмотрит их в июне.

Модернизировать ведомство

Гендиректор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов и вовсе предлагает изменить структуру минстроя.

«Нужно разделить – коммунальную [сферу] от строительной. С этим [минстроем] мы никуда не уйдем», – считает бизнесмен.

Как отметил Гатилов, проблемы утопающих – дело рук самих утопающих. И пока на уровне федерации решение затягивается, нужно брать дело в свои руки. Шансы выкарабкаться все же есть. Но только совместными усилиями – подключить к вопросу депутатов, губернатора Виктора Томенко, поставщиков (ведь они могут пострадать не меньше).