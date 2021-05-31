Депутат – друг молодежи. В Алтайском крае принимают новый закон о политике для подрастающего поколения

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В Алтайском крае скоро появится новый закон о молодежной политике. 27 мая его в первом чтении приняли депутаты регионального Заксобрания. Правда, с большими оговорками. Что не так с законом?

Хайпожоры, хейтеры и уезжающая молодежь. Алтайские депутаты пришли обсудить развитие края и устроили предвыборные дебаты Аналитика 16.04.2021 9:09

Прежде всего, законопроект рамочный. То есть он ничего конкретного не предлагает, а просто разъясняет некоторые понятия. Например, молодежной политики, молодежного центра и молодежного самоуправления. А также прописывает полномочия власти в этом вопросе и господдержку (тоже пока не какие-то конкретные меры). Будущий закон также частично затрагивает вопросы, которые уже регулируются другими документами, например, патриотическое воспитание.

Презентовала его в краевом парламенте начальница управления молодежной политики Екатерина Четошникова, не так давно получившая президентскую благодарность.

И ее, и законопроект депутаты изрядно покритиковали. Молодежная тематика всегда была поводом для дискуссии в парламенте. И, судя по последним событиям в городе и стране, с каждым годом становится все более актуальной.

Депутат-единоросс, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, атаковал с неожиданной стороны.

«У барнаульского зоопарка в Инстаграме на странице 60 тысяч подписчиков. А у вас тысяча. Вот это и говорит о том, что вы не дорабатываете. Вы не доводите информацию. (...) Вот если 500 тысяч (число молодежи в крае после повышения ее предельного возраста до 35 лет – прим. ред.) будут на вашей странице, тогда честь и хвала вам»,– отчитал Четошникову за неудачи в SMM-сфере Писарев.

Глава переименованной фракции «Справедливая Россия – За правду» в краевом парламенте Александр Молотов в своей любимой «исключительно конструктивной» манере поинтересовался, а что же за молодежь, собственно, по словам Четошниковой, участвовала в обсуждении проекта закона? Ответом ему стало крайне подробное перечисление множества молодежных организаций, сравнимое по продолжительности со cписком кораблей из гомеровской «Илиады».

Выходец из рядов ЛДПР, ныне примкнувшая к эсерам Евгения Боровикова остановилась на том, что в докладе главы молодежного управления было сказано: новый закон включает в себя все потребности молодежи. Боровикова поинтересовалась, что именно входит в это понятие.

Из ответа Четошниковой следует одно: молодежи нужны коворкинги. Которых в крае, по ее словам, за полтора года уже создали 12 штук.

А вот экс-соратница Боровикой из ЛДПР Ирина Шудра стала первой из депутатов, кто прошелся непосредственно по самому закону.

«Закон рамочный.(...) За рамками остается реальная жизнь школьников и студентов, их желания и амбиции. На наш взгляд, закон необходимо наполнить реальным содержанием, социальным содержанием, и перевести в формат, который позволит решать реальные проблемы молодежи и задержать ее отток с Алтайского края. Иначе нас обвинят в том, что мы написали закон не для молодежи, а для чиновников», – казалось бы приговорила Шудра новый закон.

Впрочем, она все равно назвала его нужным и важным.

Экс-эсер, а теперь фактически совершенно «новый человек» Владислав Вакаев отметил, что молодежь в новом законопроекте рассматривается как некая ущемленная группа. Которую нужно защищать, оберегать, воспитывать и так далее. На деле им нужно всего лишь создать хорошие условия. И вот именно этого и не хватает в новом законе. Если этот изъян исправить, то документ, по словам Вакаева, «заиграет». Кроме того, он предложил еще раз обсудить закон, собственно, с самой молодежью.

Эсер Василий Железовский, по-видимому, решил напомнить о своих левых взглядах. Но критику капитализма он связал с философскими вопросами.

«Дайте молодежи мечту. Мне кажется, что последние годы у молодежи нет мечты и нет будущего. Это связано с объективными причинами и тем строем, который сегодня наконец-то построен в Российской Федерации. Это капитализм. Мечты нет. Ни садов на Марсе, ни космического будущего», – вспомнил Железовский советскую классику.

Не обошлось без советской ностальгии и в выступлении Александра Лазарева, самого возрастного депутата краевого парламента. Впрочем, над своими 73 годами он и сам успешно иронизирует, попросив в начале выступления слово «самому молодому депутату». Он как пример в общем-то удачной молодежной политики вспомнил об опыте комсомольских организаций.

Наконец, коммунистка Мария Прусакова воспользовалась ситуацией, чтобы напомнить о локальных проблемах КПРФ в Алтайском крае.

«В День пионерии в Волчихинском районе ребятишкам запрещают собраться и провести мероприятие, посвященное празднику. Мы выиграли суд, который признал решение районной администрации незаконным. Сколько это будет продолжаться?» – заявила Прусакова, имея ввиду, что власти постоянно ограничивают КПРФ в подобных мероприятиях.

Главу же Волчихинского района лидер коммунистов и вовсе заподозрила в ненависти к детям.

В общем, похоже, что проблемы молодежи действительно очень волнуют представителей всех политических сил без исключения. И все стремятся что-нибудь сделать, чтобы улучшить жизнь сограждан от 35 и младше. Особенно в выборный год.