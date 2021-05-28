Гуд бай, Ленин. В Бийске продают трехкилограммового «Ильича»

Медный барельеф СССР с лицом Ленина Фото: avito.ru

Медный барельеф весом три килограмма с лицом революционера Владимира Ленина продают в Бийске. Продавец просит за него 15 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito 23 мая.

Размер барельефа – 78 на 68 см. Продавец готов как продать его, так и обменять на что-нибудь интересное. Кроме того, за предоплату капиталист готов отправить коммунистического вождя в другие регионы страны.

Отметим, что он не единственный в наукограде «торговец Ильичом». В Бийске также продают портрет Ленина 1922 года в бронзовой раме за 60 тысяч рублей, большой бюст вождя за 35 тысяч рублей. Его кстати, автор объявления готов обменять на дрова или уголь.

Напомним, что недавно на сайте «Дром» появилось объявление о продаже 17 автобусов популярного маршрута №57.