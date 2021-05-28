Просто допросили. В алтайском наркодиспансере прокомментировали задержание заместителя главврача

Взятка Фото: gorodkirov.ru

Правоохранители действительно проводят проверку работы заместителя главврача Алтайского краевого наркодиспансера по хозяйственной части Сергея Лазарева. Но его не задерживали, а пока только допросили. Так прокомментировали «Политсибру» в медорганизации информацию, попавшую в СМИ из неофициальных источников.

Заместитель главврача алтайского наркологический диспансера попался на взятке – СМИ Новости 28.05.2021 10:11

Сейчас в отношении Лазарева проводят следственные действия. Его допросили и отпустили без ограничения передвижений. Никакого задержания не было, подчеркнули в наркодиспансере.

Впрочем, никакой другой официальной информации пока нет.

Напомним, о задержании Лазарева утром 28 мая сообщил «Банкфакс» со ссылкой на полицейскую сводку. Его подозревают в получении взятки в 255 тысяч рублей от предпринимателя. За эти деньги он якобы давал заключение по приемке оказанных медучреждению услуг. Однако ранее была информация, что его поместили под домашний арест.

Сергей Лазарев отвечает за хозяйственную деятельность диспансера, ремонт и транспортное обслуживание.