170 детей-сирот из Алтайского края обеспечат сертификатами на жилье в 2021 году

Жилищный сертификат Фото: Канал юриста Артема Желудько в Яндекс.Дзен

Заявки на получение жилищных сертификатов начали принимать в Алтайском крае от детей-сирот. Власти готовы выдать в 2021 году около 170 таких документов. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 28 мая.

Алтайский край не израсходовал более 500 млн рублей на жилье для детей-сирот. Их пришлось вернуть в федеральный бюджет Новости 21.04.2021 15:50

Правила

Право на получение сертификата имеют сироты старше 23 лет, у которых есть решение суда о предоставлении жилья, вступившее в силу не позднее 1 января 2019 года. Таких на сегодняшний день уже около 400 человек.

Кроме того, у кандидата не должно быть судимости, также он не должен стоять на учете у нарколога.

Номинал сертификата – 1 млн 325 тысяч рублей. Его рассчитывали из учета цены одного квадратного метра (40,2 тысячи рублей), утвержденного министерством строительства России для Алтайского края. Предполагается, что человек должен купить на эти деньги квартиру, площадью 28-33 кв. м. К этой сумме можно добавить свои накопления и купить что-то больше или дороже.

При этом купить можно и квартиру (хоть вторичку, хоть в новостройке), и дом в любом городе или районе Алтайского края. Главное, чтобы заветные квадраты не были в аварийном состоянии.

Заявки принимают до 1 июля. Использовать это право нужно в течение года после его получения. Минстрой обещает рассмотреть их в течение месяца. Так что на покупку жилья останется меньше полугода.

«Нам бы хотелось, чтобы люди успели получить квартиры в 2021 году», – отметил министр.

По словам Ивана Гилева, если дети-сироты указанной категории будут активно подавать заявки, то в этом году сертификаты могут получить и все 400 человек, которые уже имеет на это право. Это позволит быстрее начать выдачу документов тем, кто имеет решение суда за 2020-й и даже уже 2021-й год. В перспективе все сироты старше 23 лет должны иметь возможность получить жилье через сертификат.

А пока же заявки подали почти 60 человек.

Иван Гилев Фото: Антон Дегтярев

Деньги

Если заявление, скажем, подаст 300 человек, если столько наберется, из бюджета потребуется 400 млн рублей. Если будет нужно больше денег, то минстрой готов на увеличение финансирования.

Те самые 1,3 млн давать сиротам на руки не будут. Средства перечислят напрямую продавцам квартир. Механизм такой: cирота оформляет договор купли-продажи на квартиру, предоставляет его вместе с сертификатом, минстрой оценивает чистоту процедуры и оплачивает покупку.

«Все, кто обратится за сертификатами, их получат», – пообещал Иван Гилев.

Защита от мошенников

Единственное, что вызывает опасения, – возможные попытки обналичить сертификаты незаконным путем. Министр Гилев рассчитывает на ответственность самих сирот. 23 года – достаточный возраст, чтобы понимать важность наличия своего жилья и отвечать за свое будущее

«В этой ситуации в пример всегда приводят материнский капитал. Да, его можно обналичить. Тем не менее, он действует уже больше 10 лет. Никто его не отменяет. Конечно, 23-летний человек имеет право себя оставить без жилья. И здесь мы бессильны. Но надеемся на сознательность», – отметил Гилев.

Кстати, во избежание мошенничества для оформления заявки надо позвонить по телефону горячей линии – 8-800-350-26-61. А затем лично с паспортом прийти в управление и написать заявление.

Иван Гилев пообещал, что вопрос с визитом людей из отдаленных районов края будет решаться индивидуально.

Также министр призвал к сотрудничеству собственников жилья (они могут звонить по телефону 55-66-68).

Иван Гилев Фото: Антон Дегтярев

P.S.

Напомним, что жилищные сертификаты действуют не по всей России. Первыми регионами, где появилась эта мера, были Приморье и Вологодская область. В Алтайском крае соответствующую норму приняли в феврале 2021 года.

Эта мера была продиктована серьезными проблемами с освоением средств на квартиры для детей-сирот. В 2020 году край не потратил 561 млн рублей на эти нужды (а до недавнего времени только власти могли покупать жилье для детей-сирот), их пришлось вернуть обратно в федеральный бюджет.

Власти региона в пандемийный год не освоили более 68% выделенных денег и смогли дать жилье только 5% нуждающимся. За это министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева раскритиковал глава следкома Александр Бастрыкин. Кроме того, Бастрыкин объявил выговор руководителю СУ СК РФ по Алтайскому краю за плохую ситуацию с получением сиротами жилья.

На 2021 год в край поступило 605 млн рублей на квартиры для детей-сирот, из которых 302 млн пришли из Москвы.