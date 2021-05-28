Вице-премьер Голикова высоко оценила организацию ЕГЭ в Алтайском крае

Татьяна Голикова Фото: pravda.ru

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова отметила Алтайский край в числе регионов, где единый государственный экзамен организован на высоком уровне, сообщают «Ведомости».

Помимо Алтая в список отличников вошла Вологодская область. А Ленинградская и Орловская области названы регионами-лидерами в вопросе организационно-технологического обеспечения в 2020 году.

А еще она призвала усилить меры безопасности в местах сдачи ЕГЭ после стрельбы в школе в Татарстане.

«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», – цитирует издание Голикову.

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Напомним, что инцидент в учебном заведении произошел 11 мая. Бывший ученик лицея № 175 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял учащихся и работников школы. Погибли девять человек. Еще несколько человек были ранены. Власти Алтайского края, как и многих других регионов, также готовят усиление мер безопасности в школах.

Что же касается ЕГЭ, то Алтайский край действительно гордится уровнем своей подготовки процесса. Как неоднократно рассказывал министр образования региона Максим Костенко, власти и школы делают все, чтобы процесс был максимально четким, прозрачным и комфортными для выпускников.