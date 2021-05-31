15 бесплатных онлайн-сервисов на все случаи жизни предлагает клиентам «Алтайэнергосбыт»

Онлайн-сервисы «Алтайэнергосбыта» Фото: пресс-служба компании

Вам необходимо передать показания счетчика или оплатить электроэнергию? Забудьте про походы на почту, в банк или офис. Для этого действуют бесплатные онлайн-сервисы на любой вкус: с регистрацией и без, через соцсети, с помощью телефона или голосового помощника.

Для удобства функционируют круглосуточные сервисы, которые позволяют передать показания счетчика и оплатить счета в любое удобное время: в выходные и праздники, вечером, после работы.

Полный список дистанционных сервисов для клиентов АО «Алтайэнергосбыт» доступен по ссылке.

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