На год назад. В Алтайском крае выявили меньше 60 новых случаев коронавируса за сутки

Коронавирус Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 59 новых заражений коронавирусом. Такие данные на 28 мая приводит оперштаб региона.

В последний раз столь малое число новых больных в регионе фиксировали только в начальный период пандемии, весной 2020 года.

Кроме того, выздоровели еще 35 жителей. А вот смертность среди больных коронавирусом остается в прежних границах: за сутки скончались 11 человек.

В инфекционных госпиталях края находятся 502 пациента с подтвержденным ковидом и 144 человека с вирусной пневмонией. Тяжело протекает заболевание у 146 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключен 51. В инфекционных госпиталях имеется 296 резервных коек.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболели 51,4 тысячи человек, а выздоровели 46,3 тысячи. Скончались 3,2 тысячи больных коронавирусом.

Вакцинация полностью или пока частично охватила уже 244,8 тысяч жителей края. Оба укола поставили 196,2 тысячи жителей края. Еще 48,6 тысяч получили первую дозу вакцины.