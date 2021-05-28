Строительство Художественного музея в Барнауле может затянуться из-за дорогой питерской плитки

Художественный музей Фото: Олег Укладов

Строительство Художественного музея на площади Октября в центре столицы Алтайского края может затянуться из-за проблем с проектно-сметной документацией. По условиям договора с краевым минстроем компания «Селф» (достраивает объект) должна положить рядом со зданием тротуарную плитку из Санкт-Петербурга. Из краевого бюджета на нее выделяют 16 млн рублей, а вот на доставку, на которую требуется еще 21 млн рублей, денег в смете не предусмотрено. Об этом amic.ru рассказал главный инженер компании Александр Жокин.

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Он пояснил, что такая цена плитки была заложена в документацию изначально, и несколько лет назад она действительно так стоила. Но сейчас многие строительные материалы подорожали на 20-30% (а то и больше). И не исключено, что этой суммы не хватит на ее покупку. А не выполнить условия контракта «Селф» не может. Как не может и оплатить из своего кармана доставку материала из Санкт-Петербурга.

Скорее всего придется проводить еще один аукцион на доставку плитки. А это может привести к очередному затягиванию строительства музея, говорит Жокин. И добавляет, что застройщик вместе с краевыми властями делает все необходимое, чтобы этого не допустить.

В региональном минстрое говорят, что намерены отказаться от дорогого покрытия. Сейчас в ведомстве изучают рынок и скоро обсудят с подрядчиком замену плитки на другую. Более дешевую.

Напомним, Художественного музея в Барнауле возводят уже с 2012 года. Достроить его должны к 2023-му. Работы неоднократно откладывались. Сначала из-за проблем у застройщика, а потом из-за его смены.