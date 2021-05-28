Деятельность двух «филиалов» организации «Свидетели Иеговы» пресекли в Алтайском крае

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Деятельность двух ячеек религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ) правоохранители пресекли в Барнауле и Рубцовске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, 27 мая обыски прошли у организаторов, а также их последователей. А это 20 адресов. У них изъяли оборудование, программы для проведения видеоконференций и литературу. Источник отметил, что свою работу они вели полностью через интернет.

Напомним, по решению Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской и ликвидирована.

«Политсибру» ранее писал, что в апреле сотрудники ФСБ России задержали в Барнауле мужчину, который по заданию украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) готовил акцию устрашения против мигрантов и органов госвласти.