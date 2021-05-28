Сакральные места не отдаем. Глава Республики Алтай опроверг слухи о развитии туризма в ущерб местным

Олег Хорохордин Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай / Александр Тырышкин

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заверил жителей, что сакральные места региона не будут застроены дорогими отелями. Также он опроверг слухи о строительстве железной дороги в Китай и подчеркнул, что никакой речи об объединении с соседним Алтайским краем не идет. Обо всем этом он рассказал на видео в своем Instagram.

Поводом для обращения к жителям региона стали слухи вокруг разработанного мастер-плана по развитию туризма.

«Никто не распродает земли Республики Алтай, никто не ставит под угрозу традиции и культуры. Никто не отдает сакральные места под застройку пятизвездочными отелями, никто не планирует строить железную дорогу в Китай», – заявил губернатор.

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По словам главы региона, мастер-план носит рекомендательный характер. Там лишь прописаны предложения по повышению качества сервиса существующих туробъектов, привлечению туристов и инвестиций.

А кластеры, о создании которых сказано в документе, не предполагают объединения земель, разграничения на частную и общественную территорию.

«В мастер-плане и речи нет о продаже или изъятии земель. Это не законно. И мы строго следим за соблюдением прав жителей вместе с надзорными и правоохранительными органами», – подчеркнул Хорохордин.

Также он добавил: «ни о каком объединении Республики Алтай и Алтайского края речь не ведется. Этот вопрос закрыт».

Хорохордин заверил, что при развитии туризма в регионе власти делают акцент на сохранение природы и культуры жителей, на экологическое воспитание туристов, уважение традиций и сакральных мест.

Напомним, указанный мастер-план включает создание и развитие шести туристических кластеров. И этот документ сейчас очень бурно обсуждают в регионе. Многие жители выступают против, потому что опасаются потери важных для местных и лакомых для бизнеса мест.