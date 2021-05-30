Право на просвещение и забота о пчелах. Какие законы вступят в силу в июне 2021 года

Пчела Фото: pixabay.com

В июне 2021 года вступит в силу вызвавший множество споров закон о просвещении, книги старше 1830 года станут памятниками, а аграрии должны буду оповещать пчеловодов об обработке земель агрохимикатами. Кроме того, все лето нельзя будет экспортировать гречиху.

Вступят в силу с 1 июня

Корпоративная связь только после подтверждения

Теперь компаниям запрещено предоставлять сотрудникам корпоративную связь без внесения сведений о работниках в Единую систему идентификации и аутентификации. До сих пор такие симки можно было оформлять на кого угодно без подтверждения, что иногда приводило к перепродаже симок (такими иногда пользуются телефонные мошенники).

А граждане смогут привязывать уникальный идентификатор своего устройства к учетной записи в системе. В случае потери телефона они смогут обратиться в уполномоченные органы и потребовать его заблокировать.

Тот самый закон о просвещении

В законодательстве появится определение просветительской деятельности. Также новый закон разъяснят, кто может ей заниматься (далеко не все желающие). Документ должен защитить россиян от «антироссийской пропаганды под видом просвещения».

Новая маркировка для продуктов

Для сыра и мороженного введут обязательную маркировку. А с 1 сентября это коснется и все остальной молочной продукции со сроком годности более 40 дней. Предприниматели опасаются, что маркировка будет дублировать уже существующую систему ветеринарной сертификации, а ее внедрение приведет к росту цен на продукцию.

С 5 июня

Гречка проведет лето дома

С 5 июня по 31 августа 2021 года экспортерам запрещено вывозить за рубеж гречиху, а также гречневую крупу грубого помола и обрушенное гречневое зерно. Ограничение вводят, чтобы сохранить нужные объемы продукции на рынке в России и избежать резких изменений цен.

С 6 июня

Штрафы за недостаточную защиту информационной инфраструктуры

Теперь за несоблюдение требований к созданию систем безопасности объектов критической информационной структуры (это, например, системы автоматизированного управления какими-либо механизмами и т.д.), сбой который может привести к выходу из строя объектов обеспечения жизнедеятельности, ущербу здоровью и жизни людей или другим серьезным последствиям нужно будет платить штрафы. В общем, не защитил систему управления светофорами от кибератак – готовь деньги. Для должностных лиц штраф будет от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для организаций – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Некоторых призывников освободят от медосмотров

Призывники, чья отсрочка не связана с состоянием здоровья, больше не обязаны проходить медосвидетельствование. При этом его могут провести по заявлению самого потенциального защитника Отечества.

Отказ в ипотечных каникулах нужно будет объяснять

Банки и другие кредиторы должны будут обосновывать причину, по которой заемщику отказано в беспроцентной отсрочке платежей по ипотеке.

Сотрудники ФСИН смогут предостерегать

Работники Федеральной службы исполнения наказаний смогут выносить подозреваемым, обвиняемым и осужденным предостережения аналогично сотрудникам ФСБ, прокуратуры и полиции.

С 7 июня

Есть штрафы – в Россию не едешь

Если при пересечении иностранным транспортным средством границы у водителя обнаруживаются неоплаченные российские штрафы, то он получает три часа на то, чтобы их погасить. Не гасит – в Россию не въезжает.

«Ноу, ви а рашнз»

Теперь для иностранцев, собирающихся в жить или работать в России, введут единую процедуру комплексного экзамена по русскому для подтверждения владения языком. Экзаменационные требования будут зависеть от цели пребывания в России.

С 21 июня

Рукописи не горят

Все книги старше XVIII века и рукописные тома старше 1830 года, а также книги, печатные издания и документы обладающие особой ценностью, получат статус книжных памятников.

С 29 июня

Новые правила управления залогом

Управляющему залогом (индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, которые управляют залогом какой-то компании) необходимо будет открыть специальный счет для денег от кредитного соглашения. Он также должен будет вести реестр всех участвующих в договоре кредиторов и учитывать основания возникновения их требований.

Новый порядок выявления правообладателей недвижимости

Теперь в ЕГРН можно будет вносить уточненные сведения о правообладателях объектов недвижимости, права которых возникли до принятия закона о госрегистрации в 1997 году. Он нужен для тех ситуаций, когда информации для определения правообладателя слишком мало.

В защиту пчел

Предприятия сельскохозяйственного профиля должны будут за три дня до обработки полей пестицидами предупреждать об этом жителей населенных пунктов в радиусе семи километров. Сделано это для того, чтобы избежать массовой гибели пчел из-за отравления химикатами. Кроме того, теперь в законодательстве будут прописаны основные понятия пчеловодства.

В Алтайском крае депутаты уже рассмотрели (но еще не приняли) региональный закон о пчелах. Например, в нем увеличат с 15 до 25 километров защитную зону вокруг племенных репродукторов: в ней нельзя будет разводить насекомых, чья порода отличается от той, которая культивируется в репродукторе.