Рубцовские следователи завели уголовное дело против создателей частного дома престарелых

Частный дом престарелых на улице Зорге Фото: пресс-служба Следственного комитета

Против создателей частного дома престарелых в Рубцовске завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенная группой лиц»). Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По версии следствия, в 2016 году трое предпринимателей оказывали услуги по проживанию пожилых людей в частном доме на улице Зорге. Однако условия, в которых оказывались постояльцы, были, мягко говоря, не подходящими.

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом», – сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СК провели обыски в доме престарелых, а также у бывших и нынешних владельцев здания.

Частный дом престарелых на улице Зорге Фото: пресс-служба Следственного комитета

Напомним, что в столице Алтайского края в 2020 году ликвидировали частный дом престарелых «Успех», где стариков не только содержали в ужасных условиях, но и обворовывали. Волонтера приюта Ларису Ягофарову приговорили к четырем годам колонии общего режима, однако отбывать наказание женщина начнет в 2028 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.