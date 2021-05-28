Заместитель главврача алтайского наркологический диспансера попался на взятке – СМИ

Деньги Фото: pixabay.com

Заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Сергея Лазарева 25 мая задержали по подозрению в получении взятки, пишет «Банкфакс» со ссылкой на полицейскую сводку.

На инспектора алтайской службы судебных приставов завели уголовное дело Новости 14.05.2021 11:32

Согласно данным полиции, в период с 2018 по 2021 год Лазарев якобы получил от бизнесмена 255 тысяч рублей. Взамен он должен был гарантировать положительное заключение по приемке оказанных услуг (каких именно – не уточняется), которые этот бизнесмен оказал учреждению.

Сейчас задержанный находится под домашним арестом, под подпиской о невыезде. Сообщается, что он уже дал признательные показания. В ходе обыска у него изъяли компьютер, телефоны и документы, полученные деньги он успел потратить.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю на вопросы издания не ответили, сославшись на то, что не располагают информацией. В медицинском учреждении комментарии не дали и сказали обратиться в региональный минздрав. Но в ведомстве информацию не предоставили.

«Политсибру» ранее писал, что уголовное дело возбудили в отношении инспектора Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Следователи выяснили, что в октябре 2020 года он получил через посредников взятку 50 тысяч рублей.