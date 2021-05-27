Алтайский СК возбудил дело о халатности чиновников после истязаний девочки в «заброшке» Барнаула

Фото девочек Фото: из соцсетей

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) после жестоких издевательств над 11-летней девочкой сверстницами в заброшенном здании Барнаула. В СК считают, что инцидент является виной в том числе барнаульских и алтайских чиновников.

«Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула и регионального правительства», – отметили в ведомстве.

СК проверит чиновников из администрации края, министерства образования, городской мэрии и барнаульского комитета по образованию.

Кроме того, следователи предупредили об ответственности по статьям ст. 137 и 242 УК РФ за публикацию видео с избиениями ребенка. Не распространять видео попросила и уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. А прокуратура будет искать еще и собственника здания, который допустил, чтобы на его территории свободно гуляли дети.

Напомним, что инцидент произошел вечером 23 мая. Три девочки, старшей из которых было 14 лет, сначала избили 11-летнюю знакомую, а после заставили ее «сесть на бутылку». Все произошедшее мучительницы сняли на телефон и отправили видео матери пострадавшей, которая обратилась в полицию. Поводом для издевательств якобы стал прошлогодний долг в три тысячи рублей и ссоры родителей.

На самую старшую истязательницу завели уголовное дело по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Остальных трех девочек отправить на скамью подсудимых не могут, потому что им только 13 лет.

Контролировать ход дела будет лично глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин. Помочь девочке также призвал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.