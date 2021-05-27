Секреты успешного онлайн-собеседования – 10 полезных советов

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Можно воспринимать собеседование по-разному. Для одних это трудное испытание, для других – шанс проявить себя, а третьи и вовсе не воспринимают всерьез интервью с потенциальным работодателем. Пандемия заставила многие компании не только перейти на удаленный формат работы и передать часть работы фрилансерам, но и виртуально общаться с кандидатами на должность. Психологи считают, что собеседование – стресс для кандидата. Если заранее подготовиться к интервью, то собраться с мыслями и сосредоточиться будет проще. Как это сделать? В статье перечислены актуальные советы.

Перед собеседованием проверьте технику. Неожиданные проблемы с интернетом, звук с помехами, нечеткое изображение – все это может стать преградой на пути к получению работы. Найдите тихое место. За вашей спиной никто не должен бегать, мелькать, мыть посуду или петь. Спокойная обстановка поможет вам собраться и держать все под контролем. Выстроить связь с собеседником в режиме онлайн сложнее. Ведите себя естественно. Захотелось улыбнуться или использовать жесты – сделайте это. Главное – не перебивать собеседника. Если вы решились на поиск работы, соблюдайте условный кодекс поведения. Собеседование – это всегда официальное событие, независимо от формата.

Топ-10 полезных советов

Приготовьтесь отвечать на вопросы. Как правило, соискатель должен рассказать о себе, назвать свои сильные и слабые стороны, оценить будущие перспективы, объяснить, какую пользу он принесет компании на этой должности. Обязательно расскажите о своих качествах и навыках, которые помогут в работе. Приготовьтесь к поведенческому интервью. Здесь придется рассказать о конкретных проблемах, которые вам удалось решить. На кейс-интервью работодатель описывает предполагаемую ситуацию и просит кандидата найти выход из нее.

Советы для кандидата:

Готовьтесь заранее. Изучите информацию о компании, составьте речь, узнайте, кто будет проводить собеседование. Первое впечатление произвести дважды не получится. Поэтому покажите все свои сильные стороны. Больше слушайте. Первое собеседование – 80% слушания и 20% вашей речи. Не нужно без остановки рассказывать о своих достоинствах, превращая диалог в монолог. Составьте список вопросов. Они помогут работодателю понять, насколько серьезно соискатель относится к должности. Вопросы о благоустройстве кабинета и системе питания оставьте на потом. Спросите о бизнесе, стратегии развития компании, достижениях и о том, чего они ожидают от вас. Придерживайтесь делового стиля. Видеоформат собеседования не дает права соискателю появляться перед работодателем в шортах и майке. Светлая рубашка, блузка, строгое платье подойдут в самый раз. Отвечайте на вопросы. Работодателю важно видеть в вас надежного и постоянного сотрудника. Не умалчивайте важную информацию, но и рассказывать слишком много личного не стоит. Следите за мимикой. Старайтесь смотреть в монитор, не отвлекаясь на суету в доме, телефонные звонки. Зрительный контакт очень важен при формировании первого впечатления. Не используйте темы-табу. Не говорите о том, что вы мечтаете купить дом, найти мужа, завести детей. Не пересказывайте резюме, не нужно рассказывать о навыках и опыте, не касающихся работы. Проявляйте инициативу. Если собеседник не подвёл итог, сделайте это вместо него. Спросите, сколько придется ждать решения и что делать дальше. Будьте пунктуальны. Выходите на связь в четко оговоренное время. Вспомните о проблемах, которые удалось решить. Если таких ситуаций не было, честно скажите об этом.

И напоследок

Задавайте вопросы про особенности вакансии, функционал. Это продемонстрирует рекрутеру заинтересованность и серьезный подход к работе. При возможности запишите собеседование, чтобы исправить недочеты в будущем. Обращайте внимание на жестикуляцию. Она не должна быть слишком активной и мешать собеседнику слышать вас. Прислушавшись к этим рекомендациям, вы без труда сможете произвести хорошее впечатление.