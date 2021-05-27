Секреты успешного онлайн-собеседования – 10 полезных советов

Можно воспринимать собеседование по-разному. Для одних это трудное испытание, для других – шанс проявить себя, а третьи и вовсе не воспринимают всерьез интервью с потенциальным работодателем. Пандемия заставила многие компании не только перейти на удаленный формат работы и передать часть работы фрилансерам, но и виртуально общаться с кандидатами на должность. Психологи считают, что собеседование – стресс для кандидата. Если заранее подготовиться к интервью, то собраться с мыслями и сосредоточиться будет проще. Как это сделать? В статье перечислены актуальные советы.
Перед собеседованием проверьте технику. Неожиданные проблемы с интернетом, звук с помехами, нечеткое изображение – все это может стать преградой на пути к получению работы. Найдите тихое место. За вашей спиной никто не должен бегать, мелькать, мыть посуду или петь. Спокойная обстановка поможет вам собраться и держать все под контролем. Выстроить связь с собеседником в режиме онлайн сложнее. Ведите себя естественно. Захотелось улыбнуться или использовать жесты – сделайте это. Главное – не перебивать собеседника. Если вы решились на поиск работы, соблюдайте условный кодекс поведения. Собеседование – это всегда официальное событие, независимо от формата.
Приготовьтесь отвечать на вопросы. Как правило, соискатель должен рассказать о себе, назвать свои сильные и слабые стороны, оценить будущие перспективы, объяснить, какую пользу он принесет компании на этой должности. Обязательно расскажите о своих качествах и навыках, которые помогут в работе. Приготовьтесь к поведенческому интервью. Здесь придется рассказать о конкретных проблемах, которые вам удалось решить. На кейс-интервью работодатель описывает предполагаемую ситуацию и просит кандидата найти выход из нее.
Советы для кандидата:
Задавайте вопросы про особенности вакансии, функционал. Это продемонстрирует рекрутеру заинтересованность и серьезный подход к работе. При возможности запишите собеседование, чтобы исправить недочеты в будущем. Обращайте внимание на жестикуляцию. Она не должна быть слишком активной и мешать собеседнику слышать вас. Прислушавшись к этим рекомендациям, вы без труда сможете произвести хорошее впечатление.