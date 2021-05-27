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Алтайский минздрав опроверг сообщения о сборе денег на вакцину от коронавируса

Новости
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Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавирусаФото: Олег Укладов

Министерство здравоохранения Алтайского края рассказало о мошенниках, которые пишут письма и звонят в сельскохозяйственные предприятия Алтайского края. От имени министра здравоохранения Дмитрия Попова они просят пожертвовать деньги на закупку вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Рассылаемые сообщения – фейк. Информация о поступающих письмах и звонках передана в правоохранительные органы», – прокомментировали в минздраве.

На самом деле министерство ни с кого не требует денег на закупку вакцины. Жители региона прививаются бесплатно.

Напомним, что за последнее время это уже не первый инцидент, когда злоумышленники представляются чиновниками и требуют перевести им какие-то деньги.

Так, в марте некто звонил руководителям танцевальных студий и представлялся заместителем главы администрации Барнаула. Он рассказывали о проведении конкурса и приглашали на встречу. Спустя какое-то время фейковый «вице-мэр» перезванивал и просил переслать на карту некую сумму, обещая вскоре ее вернуть. В итоге на уловку мошенников попалось двое человек.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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