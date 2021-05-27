Несколько барнаульских перевозчиков отправили письма в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Они планируют с 7 июня 2021 года повысить стоимость проезда на три рубля. Об этом сообщила пресс-служба барнаульской мэрии.
О росте тарифов заявили перевозчики ООО «Командирское» и ООО «Автомиг», которым принадлежат маршруты №18, №27 и №58 и №144. Они планируют поднять стоимость проезда с 25 до 28 рублей.
Перевозчики обосновывают это обновлением состава транспорта, а также увеличением трат на расходные материалы.
«На сегодняшний день, отработав месяц, посчитав рентабельность, было принято решение поднять стоимость проезда, который не повышали три года. Федеральный закон позволяет нам это сделать», – отметил представитель этих компаний Олег Бесчастный.
Начальник отдела транспорта и связи указанного комитета Дмитрий Арапов подтвердил, что перевозчик полностью обновил подвижной состав на трех маршрутах, а на одном частично заменил технику.
Напомним, что в Барнауле давно говорят о грядущем повышении цен на общественный транспорт. Необходимость этого шага признает даже мэр Барнаула Вячеслав Франк. Но власти пока не соглашаются на массовое повышение.
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