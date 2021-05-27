Жители алтайских сел обратились к депутату Госдумы из-за обвала приемных цен на молоко

Молоко Фото: pixabay.com

Жители сразу нескольких районов Алтайского края обратили к депутату Государственной думы, главе алтайского отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Александру Терентьеву из-за снижения скупщиками приемных цен на молоко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первое обращение, под которым подписались 27 человек, к Терентьеву пришло из Волчихинского района. В нем жители жалуются на падение цены за литр молока с 26 до 19 рублей. Причем, по словам обратившихся, снизили ее задним числом.

«Для нас молоко – это основной доход. Вся кормовая база подорожала и этой весной опять цены поднялись. У нас у всех маленькие дети, дети-студенты. Работы как таковой нет. Как жить?» – сетуют жители района.

Обращение к депутату датировано 26 мая. При этом, как сообщают в пресс-службе СР, уже на следующий день скупщики молока опустили цену до 17 рублей.

Кроме того, снижение стоимости вызывает у некоторых жителей района определенные подозрения. Даже несмотря на то, что скупщики ссылаются на обычные сезонные колебания цен.

«В Волчихинском районе люди сдают молоко для нескольких молочных комбинатов, среди которых барнаульский и бийский. Поэтому синхронное снижение цены выглядит как откровенный и ничем не прикрытый сговор. С обрушением закупочных цен в полтора-два раза мы столкнулись впервые», – сообщила руководитель Волчихинского отделения СР Марина Новикова.

Схожая ситуация и в Ключевском районе. Руководитель местного отделения партии Наталья Лебедева сообщила, что на снижение закупочных цен жалуются в селах Северка, Покровка и Васильчуки. Для многих жителей района сдача молока после закрытия лесного хозяйства «Лес сервис» является основным доходом, а в Северке корову держит каждый второй.

Когда закупочная цена на молоко упала до 23, а затем и до 19 рублей, многие жители района задумались о том, чтобы сдать коров на мясо. Однако и здесь ценник начал опускаться.

Кроме того, жалобы на скупщиков есть и в селе Целинное, центре одноименного района.

Да и в Шипуновском районе та же проблема.

«У меня сигналы поступили из всех сел Шипуновского и некоторых поселений соседних районов. В той же Ильинке помимо сдачи молока вообще никакого дохода у людей нет. А закупочные цены по всем поселениям снижались подозрительно синхронно: сначала с 26 до 23 рублей, потом в течение недели уронили до 19, а с 1 июня обещают цену в 17 рублей за литр», – заявляет депутат Шипуновского райсовета Сергей Мехин.

Александр Терентьев направил запрос в антимонопольную службу, а также губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Информация предоставлена пресс-службой «Справедливой России».