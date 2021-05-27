«Победители». Барнаульские школьники приняли участие в конкурсе ко Дню Победы

Конкурс «Победители» Фото: организаторы конкурса

24 мая в музее «Город» состоялось награждение участников традиционного ежегодного творческого конкурса «Победители», посвященного празднованию 76-й годовщины Великой Победы.

Весь месяц до Дня Победы Фонд социальных проектов, депутата Барнаульской гордумы Александра Локтева совместно с городским комитетом по образованию проводил отбор работ на конкурс.

Его конкурса – стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, воспитания чувства патриотизма, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла.

Праздничное настроение детям, их наставникам, педагогам и родителям создал творческий коллектив театра песни «Звонница». Участники вместе с финалистом краевого проекта «Поверь в себя» Анаром Рамазановым исполнили песни «Катюша» и «День Победы».

На конкурс было представлено более 400 работ, из которых профессиональное жюри отобрало наилучшие по четырем номинациям: «Проектно-исследовательская деятельность», «Стенгазета», «Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество». Победители получили дипломы, сертификаты в художественный салон и сладкие подарки, после чего для ребят и их наставников провели экскурсию по музею.

«Конкурс проходит в пятый раз, сейчас это 21 призовое место для детей от пяти до 17 лет. И мы очень рады подвести его итоги здесь, в музее «Город» в очном формате. Все работы, представленные на конкурс, достойны уважения, а некоторые и восхищения – столько души в них вложено. Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах», – прокомментировал Александр Локтев.

Мероприятия посетили и прошлогодние участники конкурса: школьники передали в музей диск с записью своего спектакля «Парад Победы», а курсант кадетской школы, праправнук Героя Советского Союза А. Петрова Никита Шабалин принял участие в награждении нынешнего победителя в своей номинации Д. Костромицкого, сделавшего презентацию работы о Герое Советского Союза Н.М. Малахове.