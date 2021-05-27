Травят взрослые. Омбудсмен просит не распространять видео с издевательствами над барнаульской девочкой

Ольга Казанцева Фото: Instagram-аккаунт Ольги Казанцевой

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева попросила не публиковать видео с издевательствами над 11-летней школьницей в СМИ и соцсетях. С такой просьбой она обратилась в своем Instagram.

Казанцева отметила, что сейчас ребенка травят не сверстники, а взрослые, которые выкладывают в сеть ролики с ее избиениями. Омбудсмен напомнила, что за распространение такого видео могут привлечь к ответственности по статьям 137 и 242 УК РФ.

«Если кто-то хочет откликнуться и помочь ребёнку, сделайте целевое пожертвование в Алтайское отделение российского детского фонда с пометкой «помощь рядом»», – написала Казанцева.

Также омбудсмен призвала СМИ закрыть комментарии к новости про истязания ребенка. Некоторые страницы в интернете, где разместили видео с издевательствами, уже заблокированы по требованию прокуратуры

Кроме того, стало известно, что прокуратура собирается установить собственника здания, который допустил, чтобы туда просто так входили школьники.

Напомним, что инцидент произошел вечером 23 мая. Три девочки 13 и 14 лет избили 11-летнюю девочку, а затем заставили ее «сесть на бутылку». Они записали видео на телефон и отправили матери потерпевшей. Женщина обратились в полицию.

Поводом для издевательств по предварительной информации стали конфликты родителей девочек и прошлогодний долг в три тысячи рублей. На самую старшую, 14-летнюю мучительницу, заели уголовное дело по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По закону к ответственности могут привлечь только ее.

Помочь девочке и разобраться во всем произошедшем призвал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Кроме того, дело об истязаниях будет контролировать глава российского следкома Александр Бастрыкин.