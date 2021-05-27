Продовольственная инфляция в Алтайском крае замедлилась впервые с сентября 2020 года

Деньги Фото: pixabay.com

Годовая продовольственная инфляция в Алтайском крае впервые с сентября прошлого года снизила темпы роста и составила 7,6%. Это произошло из-за падения спроса на гречку, макароны, рис, а также некоторые фрукты и молочку. Об этом сообщили в пресс-службе алтайского отделения Центробанка.

Инфляция прошлого года связана с режимом самоизоляции. Жители региона опасались дефицита и покупали некоторые товары впрок.

«Высокий спрос увеличил стоимость продуктов длительного хранения и стимулировал инфляцию. В апреле 2021 года граждане уже не покупали товары с запасом, вернувшись к обычному потреблению. В связи с этим замедлился рост цен на крупы и макароны», – пояснил исполняющий обязанности управляющего барнаульским отделением «Банка России» Андрей Антипов.

Кроме того, инфляция в регионе замедлилась из-за падения спроса на лимоны и апельсины. Цены на эти фрукты в прошлом году подстегнуло желание людей укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса. Снизился рост цен и на яблоки, потому что на рынок снова вышли азербайджанские и белорусские поставщики.

На продовольственную инфляцию повлияла и молочка. Молочная промышленность нарастила продовольственные мощности, объемы переработки молока были увеличены.

Напомним, что годовая инфляция в Алтайском крае с октября 2020 года по февраль 2021 года выросла на 1,99%: c 3,88% до 5,87%.