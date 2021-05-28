Спрос ушел и не вернулся. Как пережили 2020 год алтайские предприниматели

Андрей Осипов Фото: Олег Укладов

Большинство предпринимателей Алтайского края в 2020 году столкнулись с падением спроса, а у многих он не восстановился и в начале 2021 года. Кроме того, бизнес региона страдает от 13 системных проблем. Этот вывод следует из доклада регионального уполномоченного по правам предпринимателей Андрея Осипова. Он представил итоги своей работы на заседании регионального парламента 27 мая.

Социология бизнеса

Данные о том, как предприниматели пережили ковидный год, взяты из опроса, который провел российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в феврале 2021 года при поддержке алтайского коллеги. Опрашивали, впрочем, тоже не абы кого.

«В опросе участвовали эксперты – предприниматели Алтайского края, входящие в общественные предпринимательские объединения и отраслевые союзы, общественные помощники уполномоченного», – сказано в докладе.

При этом сам Осипов отметил, что достоверность данных все же далека от идеала из-за малого числа участников опроса.

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Ответили на вопросы представители разных отраслей: торговли непродовольственными товарами (29,3% опрошенных), сферы пассажирских перевозок (17,1%), обрабатывающих производств (13,4%) и других.

С падением спроса столкнулись 74,4% опрошенных бизнесменов. Чуть меньше трети их них потеряли половину, чуть больше треть – до 25% спроса. А 2,3% предпринимателей полностью лишились клиентов.

Причем 60% бизнесменов признались: восстановить спрос до сих пор не удалось. Еще для 36,5% самой большой проблемой стала невозможность выплачивать зарплату, а 29,5% серьезно пострадали от задолженности со стороны контрагентов.

Выручка, разумеется, тоже упала. Об этом рапортуют 75,6% опрошенных. Причем у 12,8% выручка снизилась больше чем на 80%. И лишь 24,4% за пандемию ее увеличили.

Шли за помощью к омбудсмену бизнесмены в основном из-за того, что их сфера не попала в список пострадавших от коронавирусных ограничений: 41,9% обращений. Еще 17,3% жалоб были посвящены отказу банков в реструктуризации кредитов или выдаче льготных займов. Обращались также из-за невозможности получить поддержку из-за неправильно указанного в ЕГРИП (едином госреестре индивидуальных предпринимателей) кода ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности).

Зато Алтайский край попал в число регионов, где административное давление на бизнес в период пандемии было минимальным, отметил Осипов. И зачем-то напомнил главе региона Виктору Томенко, который является уроженцем Красноярского края, что по этому показателю Алтайский край обогнал его историческую родину .

13 бед

Пожалуй, самым важным блоком доклада стала часть, посвященная системным проблемам бизнеса на Алтае. Их омбудсмен выделил ровно 13. В основном, попали в эту «чертову дюжину» проблемы, существующие уже давно, но добавилось кое-что новое.

Это, разумеется, все те же высокие налоги и расходы на содержание бизнеса, переход с ЕНВД (единого налога на вмененный доход) на УСН (упрощенную систему налогообложения), из-за которого возросла нагрузка на бизнес. Это и рост цен на тепло, энергию, водоснабжение, а также мусорная реформа и новые порядок обращения с ТКО. А еще действия контрольных органов, которые мало того, что штрафуют не всегда оправданно, так еще и внеплановые проверки устраивают по любому поводу (даже по звонку конкурентов).

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Из относительных новшеств – расходы бизнеса на селе, которые выросли из-за необходимости внедрять информационные системы (например, электронные кассы), а также пандемийные проблемы, вроде уже упомянутых трудностей с получением господдержки.

Досталось и «теневому бизнесу», который, по словам Осипова, существует в куда лучших условиях, чем легальный: и административного давления почти нет, и издержки у него ниже.

А еще «молодцы» государственные и муниципальные заказчики: часто они стараются уклониться от оплаты услуг предпринимателя из-за якобы неудовлетворительного качества, при этом не имея доказательств. В итоге бизнес попадает в долги и идет на дно. Помочь в ситуации могут только изменения в законодательстве.

Кроме того, есть в регионе и нехватка кадров: представителей некоторых профессий вузы не выпускают в достаточном количестве, а местные работодатели еще и не могут достойно платить.

Наконец, неоправданно тяжело приходится в регионе и тем, у кого на прилавке обнаруживают поддельную брендовую продукцию. Компенсации, которые они должны выплачивать, зачастую многократно превышают стоимость товаров. Например, продажа нескольких пар произведенных где-нибудь в Азии кроссовок может легко погубить предпринимателя.

Где люди, Андрей Геннадьевич?

Депутаты, выслушав доклад, проголосовали за его принятие. Но не единодушно – трое народных избранников воздержались. Так, глава фракции КПРФ в краевом парламенте Мария Прусакова попеняла омбудсмену на то, что в крае с 10 января по 10 мая 2021 года среднесписочная численность работников малого и среднего бизнеса сократилась на две тысячи человек.

Представителей же других оппозиционных партий доклад устроил. И это при том, что во время его назначения в АКЗС состоялись бурные дебаты. Кстати, Осипов сам – вчерашний депутат, он занял пост омбудсмена, покинув седьмой созыв АКЗС менее чем за год до выборов.

Либерал-демократ Андрей Секрета даже поздравил Осипова с мини-юбилеем: полгода в должности.

А вот эсер-за-правду Александр Молотов воспользовался моментом, чтобы не только похвалить Осипова за проделанную работу, но и отпустить шпильку в адрес конкурента по левому политическому флангу.

«Когда мы определяем свою позицию по поддержке института государственной власти, мы опираемся на несколько факторов.(...)Некоторые выдергивают отдельные цифры и пытаются ими манипулировать, а мы считаем что необходимо рассматривать ситуацию комплексно и системно», – не упустил своего самый конструктивный оппозиционер.

Напомним также, что бывший бизнес-омбудсмен Алтайского края Павел Нестеров сейчас возглавляет общественную организацию «ЗаДЕЛО!». Она занимается защитой прав предпринимателей, содействием в развитии сферы малого и среднего бизнеса и продвижением инвестиционных проектов. Именно он отработал большую часть года, за который отчитывался Осипов.