АлтГПУ вошел в топ-5 наиболее активных вузов по участию студентов во Всероссийском конкурсе «Твой Ход»

Конкурс «Твой Ход» Фото: организаторы конкурса

Более 300 тысяч студентов со всей страны присоединились ко Всероссийскому конкурсу «Твой Ход» – новому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация участников продолжается на платформе tvoyhod.online и завершится 12 июня 2021 года, в День России.

«Конкурс «Твой ход» – новый проект нашей платформы. Несмотря на то, что до окончания регистрации еще полмесяца, мы уже получили 320 тысяч заявок со всей России. Причем география конкурса охватывает более тысячи вузов нашей страны», – поделился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» стартовал 8 апреля 2021 года. За это время заявки на участие в нем уже подали более 300 тыс. студентов. Алтайский государственный педагогический университет вошел в топ-5 наиболее активных вузов наряду с Юго-Западным федеральным университетом, Ульяновским государственным университетом, Оренбургским государственным университетом и Военной академией радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

«Твой ход» – конкурс качественно нового уровня и уникальной широты возможностей. В одиннадцати направлениях каждый может найти вектор для личностного роста. Уверена, именно в этом залог невероятной востребованности конкурса у студентов нашего вуза. Все участники конкурса «Твой ход» – априори победители. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи. Все это пригодится во время обучения в вузе и заложит основу успешного будущего», – отметила ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.

Она пожелала студентам удачи, получать удовольствие от процесса обучения, гордиться своими успехами и успехами своих друзей, радоваться маленьким достижениям и стремиться к большим победам.

Регистрация участников Всероссийского конкурса «Твой Ход» проходит на сайте твойход.онлайн. В личном кабинете студентам предстоит ознакомиться с каждым из 11 направлений конкурса и выбрать для себя наиболее подходящие. Уже на следующих этапах ребята будут предлагать проектные решения и защищать свои идеи. Итоги конкурса будут подведены 30 ноября 2021 года.

Подать заявки и присоединиться к образовательным и тематическим мероприятиям могут учащиеся любого вуза России. За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, которые не являются выпускниками. Победителями смогут стать 200 ребят. Они получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 сильнейших дополнительно получат гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, председателем Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании Наблюдательного совета.