«У кого больше денег, тот и заказывает музыку». Алтайские депутаты поспорили о новых правилах выборов

Депутаты АКЗС седьмого созыва Фото: пресс-служба АКЗС

К грядущим выборам восьмого созыва Алтайского краевого Заксобрания в региональный закон внесли несколько правок. Все они продиктованы федеральными нормами и не принять их регион не мог. Но неотвратимость поправок – не повод, чтобы забыть про дискуссию. Большой полемикой обернулось обсуждение новых норм. Оппозиция не преминула предвыборно покритиковать партию власти, а партия власти – «ткнуть» их за это «носом».

И коротко о поправках:

Материалы, размещенные в сети, теперь официально признаются агитацией. И должны быть изготовлены и оплачены как и вся остальная предвыборная реклама. Вероятно (механизм еще не прописан), это коснется даже постов в соцсетях самих кандидатов.

Кандидат, имеющий статус иностранного агента, а также аффилированный с иноагентом кандидат обязаны сообщать об этом и комиссии, и избирателям.

В случае многодневного голосования отменяется день тишины.

Увеличен предельный размер избирательных фондов (то есть суммы, которую может потратить участник выборов на кампанию). Для партий с 40 до 120 млн рублей, для кандидатов – с 2 до 6 млн рублей.

Мария Прусакова на сессии АКЗС, 27 мая 2021 года Фото: Олег Укладов

«Подвергалась, подвергаюсь и буду подвергаться»

Это про главу фракции КПРФ Марию Прусакову.

«Подвергалась, подвергаюсь, а теперь буду законно подвергаться (имеет ввиду свою «административку» за «домашнее видео» с призывами голосовать за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в 2018 году – прим.ред.). Каждый закон вроде бы формально направлен на прозрачность и улучшение процесса. Но по факту мы видим, что лучше не становится. Это фильтры, которые никак не скажутся на качестве кандидатов», – так Прусакова оценила агитационные изменения.

Коммунистка убеждена, что это и другие изменения – лишь формальные преграды для кандидатов и партий.

А увеличение избирательного фонда для нее и вовсе сравнимо с проблемой заработных плат – вот, что надо наращивать, заявила Прусакова.

«Размеры фонда – от чего не страдали, от того не страдали. Нам (оппозиции – прим.ред.) средств всегда хватало. И проблем «Единой России» нам не понять. Конечно, это достаточно легальный и неплохой способ обналичивания средств без налогообложения. Но увеличивать надо заработные платы, а не фонды», – подытожила Прусакова.

Александр Молотов Фото: Дмитрий Черских/пресс-служба АКЗС

«Какие там 40 миллионов»

Справедливороссы-заправдисты тоже не видят необходимости раздувать избирательные фонды.

«Какие там два и 40 миллионов. Отродясь такого не было. Это проблема одной партии (еще один камень в огород «Единой России» – прим.ред.)», – заявил глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Молотов.

Опасным он считает и норму про «кандидатов-иностранных агентов» и «кандидатов, аффилированных с иностранными агентами». Ведь если, скажем, какой-то нехороший человек с таким статусом захочет испортить кандидату кампанию, он может пожертвовать ему хоть даже 10 рублей, чем, вероятно, бесповоротно заклеймит его на выборах. А вот отмену рудиментарного дня тишины он наоборот поддерживает.

Сессия АКЗС, Владислав Вакаев Фото: Олег Укладов

«Сами ограничиваем свои возможности»

Высказался по поводу интернет-ограничений и бывший коллега Молотова по партии, но не бывший по фракции, отчего ему пришлось явно без удовольствия представляться депутатом «Справедливой России – За правду», Владислав Вакаев.

«В России есть две партии: телевизоров (те, кто получает информации по привычному каналу коммуникации – прим.ред.) и интернета (более современный и хайповый канал – прим.ред.). Первая резко сокращается, вторая резко растет. И мы можем серьезно ограничить свои возможности работы через интернет. А сегодня это самый эффективный инструмент (взаимодействия с избирателем – прим.ред.)», – сказал Вакаев.

Евгения Боровикова Фото: Дмитрий Черских/пресс-служба АКЗС

«У кого больше денег, тот и заказывает музыку»

Бывший член ЛДПР и будущий член СРЗП Евгения Боровикова и вовсе предлагает ограничить фонды суммой в 100-200 тысяч рублей. Ибо все остальное – это уже излишества и роскошества.

«Рост фонда ставит кандидатов в неравное положение: представляете, сколько в него закинет директор завода, а потом еще добавит сам завод, и сколько – кандидат-учитель. Получается такая соревновательная чехарда: у кого больше денег, то и заказывает музыку», – сказала Боровикова.

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

Политизация процесса накануне выборов

Разошедшихся в критике депутатов оппозиционного толка как обычно призвал к здравомыслию спикер АКЗС Александр Романенко.

«Никто не говорит ни о каких ограничениях. Мы же идем по пути легализации того, что можно направлять на избирательный процесс (имеет ввиду, что чем больше денег на выборы партия или кандидат смогут потратить официально, тем меньше будет в «серую» – прим.ред.)», – успокоил главный единоросс края.

А его правая рука по партии, глава правового комитета АКЗС Денис Голобородько призвал оппонентов перестать политизировать процесс перед выборами. И отвесил родной партии нескромный комплимент.

«Это странное заявление, что наши кандидаты имеют больше преимуществ. Их больше только в том плане, что рейтинг «Единой России» выше, чем у других партий», – заявил с улыбкой Голобородько.

Сессия АКЗС, Денис Голобородько Фото: Олег Укладов

В итоге поправки в закон о выборах был принят. Разумеется, не единогласно: «за» было только 39 из 57 присутствовавших на сессии депутатов. Пятеро выступили против, а 13 воздержались. Впрочем, соблюдать новые правила придется и тем, и других, и третьим.