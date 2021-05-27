Глава российского следкома Бастрыкин будет лично контролировать дело об истязаниях школьницы в Барнауле

Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал лично доложить ему об уголовном деле об издевательствах над 11-летней девочкой в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Три девочки издевались над сверстницей в «заброшке» Барнаула и записали все на видео Новости 26.05.2021 13:25

Теперь дело будет контролироваться из центрального аппарата следкома.

Инцидент произошел вечером 23 мая. Три девочки, старшей из которых было 14 лет, решили «проучить» 11-летнюю школьницу. Девочку привели в заброшенное здание на ул. Водопроводная, 74, избили и «посадили на бутылку». Весь процесс издевательств мучительницы записали на видео и отправили матери ребенка. Она обратилась в комитет по образованию Барнаула и полицию.

К уголовной ответственности по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) могут привлечь только 14-летнюю школьницу. Остальным двум участницам расправы всего по 13 лет, и они еще не отвечают перед законом.

Помочь девочке и разобраться во всех обстоятельствах произошедшего призвал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как написали в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul, девочки были знакомы и даже дружили, однако поссорились из-за родителей. В итоге младшая стала «изгоем». Избить девочку решили восемь школьниц в чате в WatsApp. Инициатором якобы была не 14-летняя, а 13-летняя школьница. Она нанесла пострадавшей два удара по затылку. Затем 14-летняя обвиняемая семь раз ударила ее по голове, встала ногами на спину и прижала ребенка к полу. Она же «посадила на бутылку» школьницу.

Вернувшись домой, пострадавшая не рассказала ни о чем матери, потомку что ее запугали. Когда же все вскрылось, виновниц происшествия доставили в полицию. Там трое мучительниц рассказали, что поводом для такого поступка стал прошлогодний долг в три тысяч рублей.