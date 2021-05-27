Спикер АКЗС Романенко призвал восстановить разрушающееся здание поликлиники в центре Барнаула

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко призвал Алтайкрайимущество искать инвесторов и новых собственников здания бывшей краевой поликлиники на пересечении улиц Пушкина и Социалистического проспекта. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Спикер краевого парламента отметил, что поликлиника с каждым годом разрушается все больше и требует «революционных решений».

«Этот вопрос так оставлять нельзя, здание находится в туристическом центре Барнаула, который мы сейчас активно восстанавливаем и формируем», – отметил Романенко.

Председателя АКЗС поддержал депутат, глава барнаульского совета по развитию туризма Сергей Писарев. Он считает, что объект должен сменить собственника, потому что пока здание принадлежит краю, оно не может войти в муниципальную программу развития туристического кластера.

Народные избранники посоветовали Алтайкрайимуществу осмотреть и другие проблемные исторические здания. Временно исполняющий обязанности главы ведомства Александр Теплов отметил, что рассмотрит этот вопрос и предложит варианты его решения.

Здание было построено еще в 1811 году на деньги купца Варфоломея Пуртова. Краевая поликлиника здесь развернулась в 50-е годы и проработала до 2003 года. С 1990 года объект является памятником архитектуры регионального значения.