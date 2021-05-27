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Попавшего под уголовное дело главу Баевского района отправили в отставку

Новости
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Андрей Мерц
Андрей МерцФото: altairegion22.ru

Глава Баевского района Андрей Мерц освобожден от должности из-за возбужденного уголовного дела по ст.159 (мошенничество). Решение принял районный суд 26 мая. Об этом сообщил проправительственный Telegram-канал «Ленина, 59».

Исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель администрации района Виктор Горбоносов. Сам Андрей Мерц будет подавать апелляцию.

Напомним, что Андрея Мерца вместе с подельником подозревают в незаконном выделении земли под овощебазу. Глава района и его неназванный фигурант дела стали собственниками здания овощехранилища. Оно числилось за Баевским РАЙПО, но официальных документов, подтверждающих это, не было.

Мерц поручил подчиненным провести аукцион на аренду земли и оформить бумаги, чтобы здание перешло к нему. Правоохранители оценили ущерб в 1,2 млн рублей.

Андрей Мерц возглавлял район с 2012 года.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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